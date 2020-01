Uomini e Donne | Giulio Raselli ha scelto Giulia durante la sua ultima puntata al Trono Classico, stupendo tutto il pubblico in studio

La scelta di Giulio Raselli è finalmente arrivata! Dopo settimane e settimane di attesa, il bel tronista ha finalmente portato a termine il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne.

Giulio, è inutile negarlo, in questi mesi ha forse regalato al pubblico il più bel trono di questa stagione. E’ stato l’unico che, tra alti e bassi, è riuscito a tenere con il fiato sospeso il suo pubblico.

Forse un po’ troppo, tant’è che Giulio non si aspetta minimamente di ricevere un sì, visto che le sue due corteggiatrici Giovanna Abate e Giulia D’Urso hanno atteso un po’ troppo per questo momento, ma tutto è bene ciò che finisce bene: Giulio ha scelto Giulia a Uomini e Donne. Ma quale sarà la sua risposta?

Giulio Raselli ha scelto Giulia a Uomini e Donne: la reazione di lei

Il bel Giulio Raselli del Trono Classico, poco prima di questo momento, aveva confidato di essere felice della scelta, ma al tempo stesso nervoso.

“Ho aspettato tanto questo momento” ha rivelato Giulio Raselli prima della scelta a Uomini e Donne. “Ma finalmente ho fatto chiarezza. Ho capito chi voglio al mio fianco” ha proseguito il tronista.

“La mattina mi alzo e penso a lei. La sera prima di andare a letto penso a lei. Non potevo non sceglierla” ha concluso.

Finalmente, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià può rivelare al pubblico quello che ormai, da tempo, gli suggerisce il cuore.

La scelta, tra l’altro, è la prima in assoluto all’interno del programma ad essere fatta in diretta. Tant’è che ha stupito perfino Tina Cipollari, convinta che stesse registrando quest’appuntamento e non che fossero in diretta con i telespettatori.

Ovviamente la scelta di Giulio Raselli ha creato non poche polemiche. Il motivo? Il pubblico era convinto che il bel tronista, forse è il caso di dire ex, avesse scelto colei che ha rifiutato. Ma purtroppo non poteva accontentare tutti. Giovanna Abate ha litigato con Giulio durante la scelta. La corteggiatrice, che aveva avuto rivelato poco prima della puntata che Giulio doveva meritare il suo amore, ha sbottato non appena ha capito di non essere lei la ragazza con cui il tronista vuole avere una relazione.

Giovanna si sente presa in giro ed accusa Giulio di essere falso. Raselli ha continuato a darle contro, affermando che almeno in un giorno come questo, quello della scelta, avrebbe potuto evitare una reazione fumantina come quella di oggi. Reazione che è stata totalmente appoggiata da Gianni Sperti.

Ma alla fine ciò che conta è l’amore: Giulia D’Urso ha detto di sì a Giulio Raselli a Uomini e Donne.

Giulio le ha confidato che non riusciva più a stare senza di lei. che in ogni momento della giornata non faceva altro che pensare a lei. Alla voglia di voler continuare questa storia al di fuori delle telecamere, visto che ha capito di amarla come non mai.

La ragazza non vedeva l’ora di poter uscire dal programma con Giulio. Anche se quest’ultimo ha fatto non poche gaffe durante la diretta. “Non posso dire cosa farei con lei perché siamo in diretta di pomeriggio” ha replicato ironicamente di fronte alla domanda di Maria, per poi essere subito rimproverato da Giulia d’Urso. “Ci guarda papà!”.

Il tronista ha prontamente chiesto scusa, di fronte alle risate del pubblico che si augura il meglio per Giulio e Giulia del Trono Classico.