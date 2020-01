Giulio Raselli e Giulia D’Urso | Foto di coppia e convivenza dopo Uomini e Donne

Giulio Raselli e Giulia D’Urso tornano sui social dopo la scelta a Uomini e donne con la prima foto insieme: la coppia pronta per la convivenza.

Prima foto di coppia per Giulio Raselli e Giulia D’Urso, sempre più felici e innamorati dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista che, nelle scorse ore aveva pubblicato una storia con le mani intrecciati scrivendo la parola “pazzo” e taggando la fidanzata, ha riattivato ufficialmente il suo profilo Instagram pubblicando la prima foto di coppia.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, prima foto di coppia dopo la scelta a Uomini e Donne e dichiarazioni d’amore

“Cominciamo da qui“, scrive Giulio Raselli nella didascalia della foto che vedete all’inizio dell’articolo. Su Instagram, inoltre, ha pubblicato anche una storia in cui è coperto da un cappuccio bianco mentre una sorridente Giulia lo bacia. La coppia, attualmente, si trova in Puglia dove sta trascorrendo qualche momento insieme in totale relac. “Sto vivendo un sogno“, ha scritto Giulia mostrando la camera in cui alloggia con il fidanzato.

Su WittyTv, inoltre, è stato pubblicato un video in cui i due si concedono una cena subito dopo la scelta che hanno avuto modo di rivedere. Nonostante siano passate poche ore dalla scelta, Giulio e Giulia si scambiano vere e proprie dichiarazioni d’amore e pronti per iniziare immediatamente una convivenza.

“È proprio quello che volevo. Sapere che adesso sei qua davanti sono felice, sto bene. Sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto, ed è una cosa che faccio fatica a tirare fuori. Ogni volta che uscivo in esterna con te era proprio felicità a prescindere. Io ci credo, alla grandissima”, ha dichiarato Raselli che ha fatto chiarezza nelle scorse ore sui rumors su una scelta concordata.



“Io mai avrei immaginato che tu fossi così dolce. Io ho intenzione di venire a vivere con te”, sono state le parole di Giulia. “Io voglio che tu venga a vivere con me. Io sento che è una cosa enorme. Quello che ti posso dire è che mi auguro di stare con te sempre, perché veramente mi sei mancata. Sei una persona già importantissima”, ha risposto Giulio.