Martina Nasoni è ancora innamorata di Daniele Dal Moro, tronista di Uomini e Donne? La vincitrice del Grande Fratello 16 racconta la verità a Pomeriggio 5.

Martina Nasoni è ancora innamorata di Daniele Dal Moro nonostante la storia sia finita e lui stia cercando l’amore sul trono di Uomini e Donne? Dopo una recente intervista in cui ha parlato dei sentimenti che prova per l’imprenditore veronese, la vincitrice del Grande Fratello racconta tutta la verità a Pomeriggio 5.

Martina Nasoni a Pomeriggio 5: “voglio un bene dell’anima a Daniele Dal Moro, gli auguro di essere felice e di emozionarsi nella vita”

Martina Nasoni non rinnega di provare un affetto sincero e profondo per Daniele Dal Moro con cui ha condiviso una delle esperienze più belle e importanti della sua vita. Martina ha creduto fortemente nella possibilità di avere una storia con Daniele Dal Moro, ma purtroppo, il lieto fine non c’è stato.

I due si sono detti addio da tempo ma, mentre Daniele ha accettato di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, Martina non cancella i propri sentimenti. Ai microfoni del settimanale Di Più, Martina ha dichiarato: “Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza mentre io mi ci ero tuffata di testa. Ora sto piangendo per lui anche se non lo merita”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ai microfoni di Barbara D’Urso, la Nasoni ha svelato la verità: “io ho rilasciato quell’intervista in un momento in un momento un po’ particolare per me perchè ero venuta a conoscenza di una cosa che mi ha fatto star male e mi ha fatto anche un po’ arrabbiare e quindi ero un po’ sopraffatta dalle emozioni”, spiega Martina.

“Io voglio un bene dell’anima a questo ragazzo perchè, veramente, io l’ho vissuto dopo la casa e ci siamo trovati su tante cose e su tante altre no. Io, ad oggi, quello che dico è che gli auguro il meglio, gli auguro di essere felice, gli auguro di riuscire ad emozionarsi nella vita perchè credo che sia veramente l’unica cosa che ti fa andare avanti e l’unica cosa che ti fa sentire vivo”, aggiunge.

A spendere parole bellissime per Martina Nasoni che, nei giorni scorsi si è raccontata ai nostri microfoni, è Raffaello Tonon: “Martina, guardi, se lei fosse ancora innamorata, sarebbe una mosca bianca da tenere in palmo di mano perchè in una società veloce come la nostra, che consuma e brucia tutto, anche e soprattutto i sentimenti, se anche una dopo una fine ancora rimane impelagata, secondo me va applaudita, sostenuta e augurarle di uscirne se lui non risponde”.

“Tutto viene bruciato, però, per quanto mi riguarda e sono fiera così anche se questo mi porta a star male, io non brucio i sentimenti“, conclude Martina.