Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez hanno scoperto in pochi giorni di avere un’intesa quasi perfetta ma, mentre qualcuno già era pronto a festeggiare la prima coppia del GF VIP 4, Clizia preferisce mettere in chiaro le cose.

In un microcosmo così particolare come la Casa del Grande Fratello, tutte le emozioni, nel bene e nel male, finiscono per essere amplificate. Così, quella che fuori della casa avrebbe potuto essere una semplice nuova amicizia, tra le quattro mura della Casa si è trasformata in pochissimi giorni in una potenziale storia d’amore.

Questa almeno è l’impressione che hanno avuto milioni di telespettatori e anche i coinquilini di Clizia e Ivan, i quali hanno percepito chiaramente che tra i due potrebbe scoccare la famosa scintilla.

A calmare i bollenti spiriti di amici e telespettatori ci ha pensato proprio la bella Incorvaia, che ha preferito mettere le cose in chiaro prima che la vicenda si trasformasse in un ennesimo caso.

Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez solo amici?

Stando a quello che Clizia ha rivelato a Paola Di Benedetto e Rita Rusic, è assolutamente prematuro parlare di “nuova coppia”. Non che Clizia non apprezzi la compagnia di Ivan: la modella ha affermato che Ivan è una persona intelligente e simpatica, l’unica ad aver fatto discorsi profondi (almeno finora) e che, naturalmente, è un bellissimo ragazzo.

Sembrerebbe quindi che al bel Gonzalez non manchi proprio niente per far breccia nel cuore di Clizia, ma quest’ultima sembra preferire un altro tipo di uomo. La modella ha infatti commentato che, per quanto apprezzi il fisico di Ivan, il ragazzo abbia “un po’ troppa tartaruga”.

Probabilmente il commento non ha a che vedere soltanto con la forma fisica di Ivan Gonzalez: sembra più che Clizia abbia voluto sottolineare che Ivan faccia parte di quei ragazzi molto belli e un po’ superficiali di cui la televisione e i social sono pieni di questi tempi.

Non le si può dare completamente torto: non troppi mesi fa il bel Gonzalez si era fatto conoscere per la sua presunto flirt con Valeria Marini, che era stata conquistata dal modello durante la sua partecipazione a Temptation Island. All’epoca furono in molti a sospettare che Ivan avesse cavalcato l’onda del gossip per costruirsi una certa notorietà e forse proprio queste considerazioni hanno influito sull’idea che Clizia Incorvaia si sta facendo di lui.

Oltre a ciò, c’è da dire che l’ultimo, tormentatissimo amore di Clizia, è un tipo d’uomo molto differente dal muscoloso Ivan: Francesco Sarcina è più il tipo da intellettuale bello e dannato, preda dei demoni del rock e poco incline a usare i social per aumentare la propria popolarità.

Tra l’altro Clizia ha parlato di Francesco molto di recente all’interno della Casa, ed è apparso chiaro che la ferita lasciata dal cantante sia ancora aperta.

Dal canto suo Ivan Gonzalez la pensa invece in maniera molto differente: il modello non ha avuto alcun dubbio nell’affermare che Clizia Incorvaia rientra perfettamente nei canoni della sua donna ideale, lasciando intendere che da parte sua le porte sono completamente aperte.

Come finirà questa storia? Clizia e Ivan saranno davvero la prima coppia del Grande Fratello VIP 2020 oppure la loro è destinata a rimanere solo un’amicizia?

