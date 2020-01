Uomini e Donne | Giulio Raselli ha finalmente fatto chiarezza, smentendo le segnalazioni che lo vedrebbero d’accordo con Giulia D’Urso prima di partecipare al Trono Classico

Giulio Raselli, dopo la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne, è stato sommerso dalle critiche. Il motivo?

In molti lo hanno accusato di conoscere Giulia D’Urso, sua attuale fidanzata, prima di prendere parte al programma di canale 5, ma non solo.

Nelle scorse ore, è spuntata in rete una segnalazione di un ragazzo, che sarebbe in possesso di alcune foto che proverebbero che il tronista e la corteggiatrice sarebbero stati d’accordo.

Giulio Raselli ha fatto chiarezza su Giulia D’Urso, provando che quanto affermato dal ragazzo è totalmente falso. L’utente in questione ha pubblicato perfino alcuni screen provenienti da una conversazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, che si sono rivelate essere totalmente false.

Giulio Raselli fa chiarezza sulla scelta a Uomini e Donne

Giulio Raselli, attraverso Giulia D’Urso di Uomini e Donne, ha dimostrato che lui e il ragazzo della segnalazione, contrariamente a quanto mostrato da lui, non hanno mai parlato prima.

Attraverso una breve clip, l’ex tronista ha provato che non aveva mai aperto la chat con il ragazzo. Tant’è che Instagram gli segnalava ancora se voleva leggere o meno il messaggio che gli era stato recapito.

Sarebbe dunque impossibile, visto che perfino la piattaforma prova che il messaggio non era ancora stato letto, poter cancellare la conversazione a proprio piacimento. Giulio Raselli del Trono Classico ha deciso di agire per vie legali, dichiarando di volersi recare dal suo avvocato e denunciare il ragazzo che lo ha diffamato pubblicamente senza nessun motivo, soltanto per avere una maggiore visibilità in più.

Giulio e Giulia sono pronti a viversi la loro storia d’amore, nonostante in molti continuino a dubitare che la loro relazione sia effettivamente nata durante il loro percorso al Trono Classico.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta a Uomini e Donne hanno deciso di ignorare le critiche e intervenire sulla questione solo se necessario. Nelle scorse ore, tra l’altro, anche Sabrina Martinengo, che ha conosciuto Giulio a Temptation Island, ha messo in dubbio la sincerità della sua relazione.