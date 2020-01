C’è posta per te | tutta la verità sui regali degli ospiti vip

C’è posta per te: chi paga i regali che tutte le settimane ricevono i protagonisti delle sorprese con gli ospiti vip? Ecco la verità.

Ogni settimana, a C’è posta per te, Maria De Filippi racconta due storie di cui sono protagonisti anche degli ospiti vip. Solitamente, i protagonisti delle storie ricevono anche importanti regali dai vip, ma chi paga questi regali? Sono gli ospiti vip a pagare o la redazione di C’è posta per te?

C’è posta per te: la verità sui regali degli ospiti vip

Nelle prime due puntate della nuova stagione di C’è posta per te, quattro persone hanno incontrato il vip del cuore ricevendo anche dei regali. Durante la prima puntata, Johnny Depp ha regalato ai due fratelli protagonisti della storia una borsa di studio per l’università e un corso per diventare barbiere mentre Luca Argentero e la compagna Cristina Marino hanno donato alla ragazza protagonista della loro storia alcuni pacchetti per godersi diversi weekend.

Nel corso della seconda puntata, invece, oltre a Can Yaman, l’ospite vip è stata Mara Venier che ha donato un momento di felicità ad una famiglia. Milo, un ragazzo padre, aveva chiesto l’aiuto del programma di Maria De Filippi per fare un regalo ai suoceri e al cognato per ringraziarli dell’affetto che gli donano ogni giorno da quando è morta la figlia nonchè compagna di Milo. Dopo essersi emozionata nell’ascoltare la toccante storia, Mara Venier ha fatto dei regali alla famiglia svelando anche chi paga tali regali.

“È un regalo di zia Mara per tutta la famiglia, vi mando tutti e 5 in crociera decidete voi dove, vengo anche io dai, dove andiamo? Siccome paga Maria possiamo allargarci, andare molto lontano, stare via un paio di mesi, qual è il posto più costoso?”, ha detto la Venier.

“Milo beve solo questi succhi di frutta, di questa marca specifica, la suocera fa 30 chilometri per prenderli, qui c’è questa cesta, ma di là ce n’è un camion tanto paga Maria“, ha aggiunto la Venier.