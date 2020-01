Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, è nuovamente single? Ecco tutta la verità sulla storia d’amore con Federica Lelli.

Giovani e belli: Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi e Federica Lelli sono ancora fidanzati o stanno attraversando nuovamente una crisi? I rumors sulla storia d’amore del cantautore romano sono nati dopo la festa di compleanno di Federica a cui Niccolò non avrebbe partecipato.

Ultimo e Federica Lelli, amore in crisi? Gli indizi dai social

Ultimo e Federica Lelli formano una giovane coppia molto amata dai fans che, tuttavia, starebbe attraversando una piccola crisi. I due stanno insieme da diverso tempo e proprio a Federica, Niccolò Moriconi ha dedicato alcune canzoni tra le quali “I tuoi particolari” che ha portato al Festival di Sanremo 2019.

Proprio lo scorso anno, in concomitanza del Festival, la coppia attraverso una prima crisi. “Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”, aveva dichiarato lo scorso anno il giovane cantautore.

I due, poi, erano riusciti a superare tutto e ad annunciarlo fu proprio Niccolò pubblicando una foto sul suo profilo Instagram la scorsa estate. Oggi, però, tornano prepotentemente i rumors sulla fine della storia d’amore tra i due. Il motivo? L’assenza di Niccolò alla festa di compleanno di Federica la quale ha condiviso sui social diverse storie del party con cui ha festeggiato i suoi 22 anni.

Secondo quanto riporta Very Inutil People, inoltre, i due non si seguirebbero più su Instagram e le ultime foto di coppia risalgono allo scorso ottobre: Federica ha condiviso l’ultima foto con Niccolò lo scorso 29 ottobre mentre Ultimo ha pubblicato l’ultima foto con Federica lo scorso 3 ottobre.

Tra i due, dunque, ci sarà una nuova crisi? In attesa di scoprirlo, l’artista è molto concentrato sull tour che lo porterà a girare gli stadi italiani dal 29 maggio. Ripensando a quello che gli è accaduto negli ultimi anni, su Instagram, ha scritto:

“19.01.2018

Esattamente 2 anni fa i miei primi due concerti della mia vita a Milano e Roma.

Ricordo bene l’ansia, la gioia e la paura di affrontare quei concerti.

Potrei dilungarmi e scrivere all’infinito, ma preferisco tenere per me i motivi per cui quel periodo sarà per sempre la più forte emozione che porterò dentro”.