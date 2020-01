Coppia | Lo studio che spiega perché ci piace inviare sexting

Il sexting sarebbe utile per la nostra coppia. Consoliderebbero una relazione romantica e farebbero durare la fiamma tra i due partner.

Per alcune persone, la sessualità è essenziale in una relazione romantica. Per altri, è meno importante. In ogni caso, l’invio di sexting sarebbe il modo migliore per mantenere viva la fiamma all’interno della coppia. Inviare messaggi di sexting non avrebbe solo scopi sessuali come emerge da questo studio, fino ad ora è stato considerato un preliminare come un altro per aumentare il desiderio e condurre al rapporto … ora si scopre che non è solo questo.

Che cos’è Sexting e perchè fa bene alla coppia?

Sebbene sia un termine inglese, “Sexting” è un termine comunemente utilizzato nel nostro paese per designare l’atto di invio / ricezione di messaggi con orientamento sessualmente tramite cellulare.

Il Sexting è sempre più presente nella relazione di coppia, sia nei giovani che negli adulti.

In un’era in cui la tecnologia non è mai stata più presente, il Sexting può diventare per alcune persone un modo per ravvivare il loro amore e la vita sessuale o anche per dimostrare il loro attaccamento al loro partner. Se condotto con rispetto e fiducia questo comportamento non è pericoloso ma benefico.

L’utente può “nascondersi” dietro il proprio cellulare ed inviare messaggi sessualmente espliciti al proprio partner romantico per ragioni precise.

Un nuovo studio del laboratorio di sessualità del dipartimento di scienze psicologiche della Texas Tech University ha dimostrato che i due terzi degli appassionati di sexting sono motivati ​​da motivi senza scopo sessuale, due precisamente.

Innanzitutto come conforto relazionale per rassicurarsi sul contenuto della relazione. Le persone che mandano sextos in coppia lo farebbero per alleviare la loro ansia, consolidare le basi della loro relazione o persino far progredire la loro relazione.

Le personalità ansiose hanno maggiori probabilità di usare Sexting nella loro relazione di coppia perchè sono persone che hanno bisogno di essere costantemente rassicurate dell’amore reciproco. A loro non piace vivere lontano dal proprio partner e quindi cercano di tenersi in contatto con vari mezzi (cellulare, chat, ecc.). Il sexting sarebbe quindi usato per mantenere l’intimità emotiva, quando i partner non sono fisicamente insieme. D’altra parte, gli studi dimostrano che i partner che hanno un attaccamento evitante fanno poco uso di Sexting. L’attaccamento evitante è caratterizzato da una paura dell’intimità. Ciò si traduce tra i partner in una certa indipendenza e una difficoltà ad aprirsi agli altri. Il sexting sarebbe quindi poco usato qui per non condividere più privacy.

Il secondo motivo per cui i partner si inviano sextos è per farsi un favore, sperando che il partner restituisca il favore in seguito, ma non sessualmente, ad esempio con una cena o una sorpresa.

Per giungere a queste conclusioni, Joseph Currin e Kassidy Cox hanno raccolto dati online provenienti da 160 partecipanti di età compresa tra 18 e 69 anni. Hanno quindi scoperto che queste tre diverse motivazioni ( preliminare, conforto preliminare e favore) erano praticamente uguali e che nessuna di queste tre ragioni ha prevalso sulle altre due. Nessuna differenza è stata trovata anche in base all’età dei partecipanti, al loro sesso o al loro orientamento sessuale.

Sextos: donne contro uomini

Il sexting, assume una diversa concezione per gli uomini e le donne all’interno della coppia. Un altro studio, condotto questa volta nel 2016 da eDarling su 1.069 single, spiega che la stragrande maggioranza delle donne intervistate (60%) ritiene che “l’invio di foto nude o la scrittura di messaggi audaci a qualcuno diverso da il proprio partner è una forma di infedeltà ”. Al contrario, quasi la maggior parte degli uomini (45%) ritiene che ciò non abbia nulla a che fare con essa.

3 buoni motivi per inviare più sextos al tuo partner romantico

I sextos migliorano la relazione di coppia

L’invio di sextings è il modo migliore per eccitare il tuo partner da lontano e farlo languire fino a sera. Questo metodo è efficace anche per potenziare la tua libido, specialmente se sei in astinenza da un pò.

Secondo un sondaggio di Adam & Eve, una società di giocattoli erotici, la tendenza al sexting sarebbe efficace nel migliorare la relazione di coppia ma sfortunatamente, la maggior parte delle persone userebbe gli SMS erotici solo all’inizio della loro relazione e poi si fermerebbe. In effetti, solo il 6% delle coppie insieme da più di 10 anni invia regolarmente sextos secondo il sondaggio.

Secondo il sondaggio in questione, trasmesso sul sito Hello Giggles, il 42% delle neo coppie contro il 32% delle coppie che stanno insieme da meno di 10 anni si inviano regolarmente sextos. Tra tutte queste coppie, il 56% ammette che il sexting è benefico per la loro relazione, specialmente nella vita sessuale.

Quindi non esitare a mandare un sextos al tuo partner durante la pausa pranzo. La riunione serale potrebbe diventare esplosiva!

I sextos costruiscono la fiducia della coppia

Tutte le relazioni amorose sono diverse. Ad esempio, l’invio di sexting può sembrare molto naturale per alcune persone mentre per altri, descrivere i desideri sessuali è impossibile. Ciò può dipendere dalla timidezza della persona ma anche dalla fiducia che regna nella relazione.

Riuscire ad inviare messaggi erotici al proprio partner, in genere, dimostra che hai fiducia in lui e viceversa se lui ne manda a te significa che è a suo agio con te e che si sente bene.

Ecco perché prendere questa abitudine contribuirebbe a migliorare la fiducia della tua coppia e a consolidare il legame che vi unisce. In effetti, comunicazione e fiducia vanno di pari passo nella buona costruzione di una relazione romantica.

Il sexting aiuta a provare cose nuove

Da qualche tempo un’idea impertinente ti attraversa la mente ma non osi dirla al tuo partner? Invece di balbettare un desiderio di fronte al tuo compagno potresti formularlo direttamente tramite SMS.

Nascosti dietro lo schermo, perdiamo tutte le inibizioni e possiamo osare a suggerire una posizione particolare da provare. Tieni presente che il sexting è una porta aperta alle tue fantasie. Non devi prenderti sul serio, gioca anche trovando fantasie divertenti e insolite.

Sexting e giovani

Nei giovani, questo comportamento si verifica generalmente durante il periodo di scoperta dell’altro e della sessualità. D’altra parte, i potenziali pericoli di questo tipo di comportamento sessuale, in particolare tra i giovani, sono stati ampiamente discussi.

