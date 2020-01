GF Vip | Antonella Elia massacra Valeria Marini: “Sei tutta rifatta!”

GF Vip | Antonella Elia ha massacrato verbalmente Valeria Marini accusandola di essere tutta rifatta e di non aver nessun talento artistico

Antonella Elia non ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova diretta con il GF Vip.

La showgirl ha avuto un acceso faccia a faccia con Valeria Marini. Quest’ultima ha accusato la Elia di avere dei gravi problemi con le donne, in quanto non farebbe altro che insultarle poiché sarebbe profondamente invidiosa di loro.

Per questo motivo, come anticipato dalla concorrente di Alfonso Signorini, la tragedia era inevitabile. Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato al GF Vip. La Elia ha accusato la showgirl di essere rifatta dalla testa ai piedi e di essere priva di un qualsiasi talento artistico.

Antonella Elia litiga con Valeria Marini al GF Vip: “Sei una mitomane”

Antonella Elia immaginava di incontrare Valeria Marini al Grande Fratello Vip dopo che l’aveva duramente offesa durante la scorsa settimana.

“Per essere invidiosa di qualcuno” ha esordito la concorrente di Alfonso Signorini. “Questo qualcuno dovrebbe avere delle qualità eccezionali, cosa che tu non hai” ha proseguito Antonella.

“Ti sei rifatta dall’unghia dei piedi fino ai capelli. Ti sei gonfiata tutta. Non possiedi nemmeno una briciola di qualche talento artistico. Cosa dovrei invidiare di te?” ha concluso Antonella Elia al GF Vip, che prima aveva insinuato che la showgirl si fosse preparata un discorso da casa sul femminismo per dimostrare al pubblico di canale 5 che anche lei è in grado di ragionare.

Antonella Elia e Valerina Marini al Grande Fratello Vip se ne sono dette di tutti i colori e, pare, che la showgirl sia una delle nuove inquiline della casa. In questo caso si prevede una settimana difficile per i concorrenti.

Rita Rusic, dopo il loro confronto al GF Vip, non è apparsa affatto serena di questa presunta scelta, affermando di essere piuttosto incavolata: il suo peggiore incubo è diventato realtà.