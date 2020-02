Clizia Incorvaia, passo indietro dopo la notte di passione con Ciavarro: l’ex di Sarcina lascia Paolo al GF Vip 2020? “Non mi preoccupo, lui capirà”.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è già in crisi. La passione scoppiata nelle scorse ore sembrava l’inizio di un sentimento più profondo e, invece, Clizia, nelle scorse ore, parlando con Licia Nunez ha fatto un passo indietro ammettendo di sentirsi profondamente in colpa pensando a quello che ha lasciato fuori.

Clizia Incorvaia, passo indietro con Paolo Ciavarro dopo la passione esplosa al Grande Fratello Vip 2020: “lui capirà”

Dopo essersi lasciata andare ad una notte di passione con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è stata assalita dai sensi di colpa. L’ex moglie di Francesco Sarcina ne ha parlato con Licia Nunez che ha ascoltato i suoi dubbi e paure cercando di darle il miglior consiglio.

“Ho pensato all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Mi da fastidio che devo rendere conto a tutta Italia dei miei sentimenti. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà”, ha ammesso Clizia.

“Se hai questa sensazione, ti dico fermati! Stai riflettendo, sei umana, non c’è nient’altro da dire, questa è la vita. Ti do un consiglio perché provo molto affetto per te, non concederti del tutto! Cosi ti resterà una piccola corazza”, è stato il consiglio di Licia.



Da parte sua, anche Paolo Ciavarro si è confidato con Andrea Montovoli. “Che disastro, vorrei parlare apertamente, ho un sacco di paranoie”, ha detto il figlio di Eleonora Giorgi.

“Non pensare che deve andare male o che ci sbatti la testa, te lo dico io che faccio sempre il figo inutilmente e invece sto sempre pensando a mille cose che vorrei fare con lei fuori. L’importante è che quello che fai qui ti fa stare bene, tu sei felice?”, gli ha chiesto Montovoli. “Ma benissimo figurati, assolutamente sì”, è stata la risposta di Paolo.