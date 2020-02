San Valentino | I 10 film più romantici da vedere in coppia, da: C’è posta per te a Notthing Hill, come innamorarsi ancora di più in un’ora e mezza. Scopri i Trailer video

San Valentino è arrivato e quale migliore occasione per rivedere un film in coppia se non nel giorno più romantico dell’anno. I film da vedere in coppia a San Valentino sono davvero molti e che tu abbia scelto di festeggiarlo alla grande o nell’intimità della tua dolce casa, la parola d’ordine è stare insieme in serenità, accoccolati l’un l’altro sul divano davanti lo schermo della tv.

In fondo non fa male a nessuno rispolverare qualche commedia d’amore cult per ricordarsi che l’amore ha moltissime sfumature e che ciascuno ha il proprio modo di viverlo. Se la tua idea è proprio quella di vedere una romantica pellicola tutta dedicata all’amore, noi ti suggeriamo la classifica dei 10 film che assolutamente devi vedere nel giorno di San Valentino, rigorosamente in coppia.

San Valentino | I 10 film più romantici da vedere in coppia

Mettetevi comodi, pop corn in grembo e luci soffuse. I 10 film d’amore più belli di sempre sono pronti per essere visti. Dalle commedie più irriverenti ai film drammatici, scopriamo insieme quali sono i film da vedere in coppia nel giorno dedicato all’amore.

1. C’è posta per te – Trailer video

Un classico intramontabile è il film C’è posta per te. Commedia romantica divertente che ha come protagonisti la favolosa Meg Ryan e il carismatico Tom Hanks. Diretto da Nora Ephron il film cult da vedere assolutamente nel giorno di San Valentino è ambientato a New York e la trama parla dei due protagonisti, entrambi proprietari di due librerie, che si innamorano a colpi di messaggi e-mail.

2. Il lato positivo

Con questo film, l’attrice Jennifer Lawrence di cui è protagonista insieme a Bradley Cooper, ha vinto un Oscar come miglior attrice protagonista. Nel cast stellare ritroviamo anche l’amato Robert De Niro nei panni del papà di Bradley Cooper. Il film, che nel 2013 ha avuto 8 nomination agli Oscar, parla di Pat Solitano, il protagonista che dopo aver perso tutto nella sua vita, dalla famiglia al lavoro, torna a vivere con i genitori, dopo aver passato otto mesi in un istituto psichiatrico poiché affetto da disturbo bipolare. Ed è qui che incontra Tiffany, giovane donna misteriosa e problematica che l’aiuterà a riconquistare la moglie ma solo se lui in cambio farà qualcosa di veramente importante per lei: partecipare con lei a una gara di ballo.

3. L’amore non va in vacanza

Commedia dedicata interamente al giorno di San Valentino. Nel cast compaiono volti noti al grande pubblico come Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black. Il film, romantico e ironico, racconta di due storie parallele: quella di una produttrice americana (Cameron Diaz) e di una giornalista inglese (Kate Winslet) che, tradite dai rispettivi compagni, decidono di scambiare i propri appartamenti per le vacanze trasferendosi l’una nel Paese dell’altra, per staccare in questo modo con il quotidiano e voltare pagina. Questa strana “vacanza” sarà il modo dove entrambe incontreranno l’anima gemella.

4. P.S. I Love You

E’ un film del 2007 diretto da Richard LaGravenese che ha come protagonisti Hilary Swank e Gerard Butler, una giovane coppia innamorata e felice fino al giorno in cui il marito Gerry si ammala improvvisamente e viene a mancare. Holly, la moglie rimasta vedova troppo presto si ritrova sola e arrabbiata con il marito per non aver mantenuto la promessa fatta. Ma Gerry non ha dimenticato la promessa fatta mentre era in vita e trova il modo di farle avere una lettera in date ben precise, con un messaggio che le possa essere d’aiuto per ritornare a vivere anche senza di lui e alla fine di ogni messaggio non dimentica mai di ricordarle una cosa: P.S. I love you!

5. I ponti di Madison County

Per gli appassionati di cinema cult, non poteva mancare il leggendario film drammatico I ponti di Madison County. Anche se il film è uscito nel lontano 1995, la trama e i suoi personaggi sono sempre attuali. La meravigliosa Marylin Streep insieme a Clint Eastwood, sono i protagonisti assoluti di una storia d’amore tormentata tra un fotografo e la moglie di un contadino dell’Iowa. I figli della donna scoprono la cosa attraverso i diari della madre deceduta.

6. Alabama Monroe

Un film europeo ispirato alla cultura folk americana. Diretto nel 2012 dal regista Felix Van Groeningen, il film narra di due giovani ragazzi, Elise, tautatrice, gestisce uno studio di tatuaggi mentre Didier, amante della musica folk, è innamorato dell’America, per lui il Paese dei sognatori. Ed è proprio questa comune passione per la musica a rendere l’unione di Elise e Didier magica: insieme si esibiscono in memorabili serate musicali dove ogni interpretazione parla d’ amore, complicità e tenacia.

7. Romeo + Giulietta di William Shakespeare

Pellicola drammatica del 1996. La tragica storia la conosciamo tutti ma in questo film viene raccontata e rielaborata in chiave postmoderna dal regista Baz Luhrmann. I protagonisti sono Leonardo di Caprio che interpreta Romeo Montecchi, mentre Giulietta Capuleti è rappresentata dall’attrice Claire Danes. Un film struggente e passionale che vale la pena vedere o ri-vedere.

8. Love story

Film cult drammatico degli anni ’70 diretto da Arthur Hiller. Questo film è tra i più adatti da guardare a San Valentino. La trama vede protagonisti due giovani ragazzi, lui Oliver ricco studente di Harvard, lei Jennifer una studentessa di umili origine. I due si incontrano in una biblioteca e, tra il disappunto dei genitori, decidono comunque di portare avanti la loro relazione vivendo in ristrettezze economiche ma felici sino a quando lei non scopre di essere gravemente malata. Un film, questo, che racconta con semplicità l’amore, quello vero.

9. Colazione da Tiffany

Film diretto dal celebre regista Blake Edwards nel 1961e tratto dall’omonimo romanzo di Truman Capote ha come protagonista assoluta la meravigliosa Audrey Hepburn. La protagonista veste i panni di Holly, una giovane donna che è da sempre alla continua ricerca di un uomo facoltoso da sposare. Le vicende si svolgono in un condominio di New York e si intrecciano con il protagonista maschile Paul, scrittore squattrinato ma affascinante. Nasce una meravigliosa storia d’amore tra i due.

10. Pretty Woman

Sono passati 30 anni dall’uscita di Pretty Woman nelle sale cinematografiche ma questo film rimane uno dei preferiti dalle donne, e non solo. Una stupenda favola moderna che vede come protagonisti la brava Giulia Roberts e l’affascinante Richard Gere. Una storia d’amore d’altri tempi, una cenerentola dei giorni nostri. Assolutamente da vedere.

Qualsiasi sia la vostra scelta, uno tra questi film renderà la vostra serata di San Valentino dolcemente romantica. Preparate i fazzoletti e riservate infinite carezze al vostro lui. Lo spettacolo sta per iniziare, ciak in onda l’amore tutto per voi.