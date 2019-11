Francesco Chiofalo in ospedale: paura per Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori di uno strano gonfiore alle labbra. Un gonfiore decisamente sospetto, che aveva duplicato il volume delle labbra del Lenticchio nazionale e per questo motivo, con giusta causa, ha deciso di recarsi al pronto soccorso.

Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata, ha prontamente replicato sui social, affermando di essere molto preoccupata per Francesco.

Anche perché, in quel preciso istante, lei si trovava a Salerno mentre Lenticchio di Temptation Island a Roma.

Francesco Chiofalo, attualmente, si trova ancora al pronto soccorso di Roma. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi pensava, come dal resto i medici, che avesse contratto una forma di allergia, ma purtroppo i farmaci non hanno fatto alcun effetto sul suo corpo.

Invece di diminuire il gonfiore delle labbra, lo aumentavano. Per questo motivo, l’ex fidanzato di Selvaggia Roma è ricoverato ancora presso la struttura ospedaliera dove ieri ha chiesto aiuto, in attesa di essere visitato da alcuni professionisti per comprendere al meglio la causa del suo malore.

Francesco Chiofalo è ricoverato in ospedale perché i medici hanno paura che oltre alla bocca, possa gonfiarsi anche la lingua impedendogli di respirare. Francesco Chiofalo in ospedale ci ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che sul web si sono preoccupate per lui, chiedendogli quale fosse il problema del suo malore. Ma non solo.

Lenticchio ci ha tenuto a ringraziare la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. La giovane influencer, pur trovandosi in un’altra città, non ha mai smesso di stargli vicino, supportandolo in ogni istante. Se non è amore questo!

Lenticchio è uno dei personaggi più bersagliati sul web a causa delle sue continue gaffe, ma Chiofalo chiede sempre scusa quando capisce di aver sbagliato.

Anche se spesso gli capita di fare qualche scivolone, ma in maniera del tutto involontaria. Francesco è spontaneo e speriamo possa stare meglio al più presente. Di recente, tra l’altro, Selvaggia Roma ha rivelato un retroscena su di lui.