La Scozia vanta innumerevoli scenari mozzafiato anche se non è una delle mete di viaggio più ambite

I lati piuttosto sfavorevoli in Scozia riguardano le condizioni climatiche, vento, freddo e pioggia. Afferrare in profondità questa terra non è da tutti ma chi riesce potrà sicuramente dire di aver arricchito il proprio patrimonio paesaggistico. Percorrerla in lungo e in largo non è semplice, il territorio è molto vasto e diviso in zone molto diverse tra loro. Piove regolarmente ma, non appena il sole fa capolino, tutto si trasforma completamente. Ammirare terreni quasi incontaminati, camminare lungo sentieri rocciosi, scorgere durante il tragitto la flora e la fauna locali, soffermarsi sulle infinite tonalità e sfumature dei colori che, accarezzati da sole, acquistano un velo di magia.

La natura selvaggia, a tratti misteriosa, riesce ad incantare e sorprendere il visitatore ogni volta con un pizzico di freschezza diversa. Non mancano i maestosi castelli a picco sul freddo mare del nord, i panoramici bucolici, i fiumi che scorrono all’interno di tante piccole città tipiche e graziose ognuna con le sue peculiarità e la sua storia. Per non parlare del cibo, dei dolcetti tipici, biscotti e delle fantastiche versioni del whisky.

Dunque non ci potrà esimere dal vedere l’autenticità di un paese denso di storia, cultura, cibo e arte. Di seguito una lista di luoghi davvero imperdibili.

Edimburgo | The scotch whisky experience

Il percorso olfattivo e di sensazionali degustazioni vi travolgerà. Si tratta di una ricca esperienza creata ad hoc per il visitatore che potrà godere di una vastità di stazioni, ognuna delle quali vi aiuterà a diventare dei veri e propri esperti del whisky. Questa attrazione risiede accanto al Castello della città. Il viaggio di circa un’ora si concluderà in bellezza all’interno di una cassaforte, cimelio di collezione e una delle sette meraviglie del mondo del whisky. Terminata l’avventura vi verrà regalato il bicchiere di cristallo utilizzato nei precedenti assaggi.

L’isola di Skye | tripudio di scorci

Si presenta sulla costa occidentale della Scozia, possibile circumnavigarla con un giorno o due godendo dei favolosi percorsi studiati per i temerari, tragitti di diversi km ma anche molto brevi per tutte le esigenze. Le scogliere, laghi, il suggestivo promontorio di Neist Point che assicura un panorama mozzafiato e, con un po’ di fortuna, l’avvistamento di delfini e balene.

L’isola di Arran | anima incontaminata

Spiagge, foreste, prodotti locali. Un’isola di piccole dimensioni ma al di sopra di ogni aspettativa. Chi è ghiotto di escursioni troverà pane per i suoi denti. Insenature, laghetti, cascate che all’improvviso piombano di fronte ai nostri occhi, una continua scoperta mai scontata. Quest’isola si aggiudica il primo posto come concentrato di tutte le bellezze scozzesi in un unico magico luogo.

Troon | non solo mar del nord

Il mondo perfetto per velisti e golfisti. Potrete ammirare dalle ampie spiaggie di Troon l’isola di Arran in lontananza, praticare la pesca, concedervi rilassanti passeggiate sul lungomare e assaporare un’autentica quiete al calar del sole.

Ayr | lovely town

Peccato non sia tra le mete più gettonate perché merita e anche molto! La peculiarità sono i due ponti percorribili a piedi, uno nuovo, l’altro vecchio (New Brig and Auld Brig). Il centro presenta una molteplicità di negozi artigiani ed edifici di storia e cultura. Tutto questo è senza dubbio rafforzato dalla presenza del mare, un lungomare che si presta a passeggiate, pesca, corse in bicicletta, jogging ed infine un poetico pontile per abbandonarsi all’immensità del mare.

La lista potrebbe seguire ad oltranza. Tanti altri posti incantati e città scozzesi non citati meritano senz’altro almeno una toccata e fuga.

di Denis Carito