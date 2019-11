Selvaggia Roma svela un retroscena su Francesco Chiofalo.

In questi giorni Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo si stanno scontrando sul web. Dopo un commento su Instagram di Lenticchio ricevuto da un follower, la Roma ha deciso di dire la sua, accusando Chiofalo di non essere vero e svelando un particolare retroscena. A suo dire, infatti, non molto tempo fa, Chiofalo che ai tempi frequentava ancora Aurora, le avrebbe lasciato intendere di pensare ancora a lei, chiedendole se prima o poi ci sarebbe stato modo di tornare insieme.

Guarda il video per saperne di più!