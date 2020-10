Uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip è risultato positivo al covid. Il Giornalettismo svela chi è.

Al Grande Fratello Vip, durante la diretta andata in onda ieri sera, avrebbero dovuto fare il loro ingresso i nuovi concorrenti di Alfonso Signorini, ma durante il corso della puntata ha svelato che purtroppo la loro entrata nella casa più spiata d’Italia è stata rinviata, in quanto tra loro c’è un caso sospetto di coronavirus.

Ovviamente il conduttore non ha fatto il nome del concorrente che sembrerebbe aver contratto il virus poco prima di entrare a far parte del programma, ma a svelare il suo nome ci ha pensato il web. Il portale Il Giornalettismo, a cui lavora Gabriele Parpiglia, uno dei principali autori televisivi, che ha svelato anche perché Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato, ha reso pubblico il nome che ha pubblicato il tutto. Curiosi di sapere chi è?

Secondo quanto riportato dal sito, Selvaggia Roma sarebbe positiva al covid. La concorrente sarebbe risultata positiva al terzo tampone, quello effettuato poco prima di iniziare il programma, mentre negativi ai due fatti in precedenza, quando era in isolamento.

Per questo motivo la produzione ha deciso di bloccare il tutto e di rimanere il loro ingresso al Grande Fratello Vip soltanto dopo aver effettuato gli opportuni controlli, al fine di non mettere in pericolo i concorrenti già presenti nella casa più spiata d’Italia.

Rinviato l’ingresso dei nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: cast preoccupato

Ai concorrenti del GF Vip non è stato svelato però il motivo per cui i nuovi ingressi sono stati rimandati e gli sembra piuttosto strano che non i vipponi non abbiano varcato la famosa soglia rossa, visto che sono almeno quattro puntate che Alfonso Signorini annuncia loro che presto ci saranno nuovi coinquilini.

Alfonso ha svelato soltanto al pubblico il rinvio dei nuovi ingressi, mentre ai concorrenti non ha fatto assolutamente cenno della questione, colmando il vuoto lasciato nella scaletta come meglio poteva, visto che un grosso blocco della puntata sarebbe stato dedicato proprio a quel momento.

Per questo i vipponi hanno iniziato a farsi delle domande. C’è chi come Francesco Oppini ritiene che a fare il suo ingresso sarà la madre e per questo motivo gli autori ci stiano mettendo tempo, mentre altri non riesco proprio a capire come mai non siano entrati i nuovi vipponi. L’unica che si è avvicinata è stata Guenda Goria, tra l’altro ieri sua madre ha sclerato contro il suo ex marito, che ha intuito che sicuramente l’ingresso dei nuovi concorrenti è stato rinviato a causa del covid.

Una domanda però ora sorge spontanea: quando entreranno al Grande Fratello Vip Bettarini e Giulia Salemi, visto che loro sono risultati essere negativi al virus? Non ci tocca, come sempre, che attendere nuovi sviluppi.