Il miele è un ingrediente naturale, perfetto per nutrire e idratare la pelle e i capelli. Scopri tutti i benefici preparando semplici rimedi fai da te.

Il miele è un alimento molto conosciuto per le sue innumerevoli proprietà benefiche, un ingrediente naturale.

Da diversi anni è considerato un vero e proprio alleato di bellezza sia del corpo che dei capelli, inoltre spesso utilizzato in cucina per la preparazione di diverse ricette.

E’ ricco in sali minerali e vitamine, che nutrono a fondo la pelle, proteggendola da agenti esterni e dai segni dell’invecchiamento. Non solo grazie a questi nutrienti, ne beneficiano anche i capelli. In particolar modo i capelli secchi, sfibrati e con doppie punte, basta fare qualche impacco o maschera, a casa senza alcuna difficoltà.

Pelle perfetta: i benefici del miele

Il miele, come già anticipato apporta diversi benefici al nostro corpo, in particolar modo alla pelle e capelli. Esaminiamo in dettaglio come utilizzarlo per curare, idratare e nutrire la pelle.

1- Pelle grassa: il miele è l’ingrediente perfetto da utilizzare per la pelle grassa e impura, grazie alle sue proprietà nutrienti. Si sa che il miele è un alleato perfetto per combattere i brufoli, infatti si preparano spesso delle maschere viso nutrienti. Ecco una maschera a base di miele e limone, due semplici ingredienti ma sono davvero utili in questo caso. Il miele lenisce le irritazioni della pelle, idratandola, invece il limone ha un azione astringente e purificante. In una ciotola mettete un cucchiaio di miele e il succo di mezzo limone, mescolare e applicare sul viso e lasciate agire per 10 minuti. Risciacquate, noterete la differenza dopo diversi trattamenti, non ripetere spesso anche una volta a settimana.

2- Pelle secca: efficace anche nel caso opposto, è davvero un ingrediente utile. Il miele va a idratare in profondità la pelle rendendola morbida ed elastica. Ecco come fare, fate sciogliere del miele unite un pò di olio alle mandorle dolci, applicate sul viso, facendo dei massaggi. Lasciate agire per 10 minuti poi procedete al risciacquo. Volendo potete anche aggiungere un pò di yogurt. Per curare la pelle secca potete preparare uno scrub con miele, olio di avocado e zucchero, elimina non solo le cellule morte della pelle, ma nutre in profondità. Uno scrub davvero utile perchè è ricco di sostanze antiossidanti, emollienti e tonificanti. Basta mescolare in una ciotola 3 cucchiai di olio di avocado e un cucchiaio di miele, unite 3 cucchiai di zucchero di canna. Applicare bene sulla pelle e massaggiate delicatamente, poi procedete al risciacquo.

3- Attenua le rughe: il miele svolge un ruolo importante, in quanto va a contrastare le rughe, infatti è utilizzato spesso come ingrediente per la preparazione di diverse creme antietà. Questo grazie alla vitamina E, in essa contenuta che va a contrastare l’azione dei radicali liberi, la pelle risulterà anche più luminosa.

4-Combatte la cellulite: è un inestetismo della pelle che colpisce molte donne. Non è altro che un accumulo di adipe nel sottocute di zone specifiche del corpo. Si forma la classica buccia d’arancia, ma se preparate degli impacchi con il miele noterete dopo diversi trattamenti dei miglioramenti. Ma è pur vero che il miele non fa miracoli, bisogna comunque seguire una corretta e sana alimentazione, praticando un’attività sportiva.

Ecco l’impacco con miele da preparare a casa per combattere la cellulite, in un barattolo mettete i fondi del caffè, unite un pò di olio d’oliva extravergine e un cucchiaino di miele. Mescolate bene e poi applicate sulle zone interessate, avvolgete bene con la pellicola per alimenti e lasciare riposare per 30 minuti e poi sciacquate con acqua tiepida.

5- Idrata i piedi e i talloni screpolati: i piedi secchi e talloni screpolati è un problema che riguarda tantissime donne. Il miele è molto efficace in questo caso, perchè idrata e lenisce. Per i piedi potete provare questo rimedio, mettete in una ciotolina 2 cucchiai di miele e 2 di olio di cocco, miscelate e poi applicate sui piedi. Indossate dei calzini e lasciate agire tutta la notte. In alternativa invece potete mettere in una bacinella l’acqua calda con una tazza di miele, lasciate i piedi a bagno per almeno 20 minuti e poi li massaggiate.

6- Antibatterico: protegge la pelle, è in grado di creare uno scudo, dall’inquinamento atmosferico, dal vento allo smog.

7- Utile in caso di acne: grazie all’azione antinfiammatoria e antibatterica, quindi utile per attenuare l’acne.

Benefici per i capelli: ecco come utilizzare il miele

Come avete letto, il miele è un ingrediente utile per nutrire la pelle, apporta benefici, ma anche per i capelli è molto efficace.

In caso di capelli sfibrati e deboli, il miele è l’alleato perfetto, perchè in profondità donando una chioma morbida e setosa. Scopriamo come curarli in modo perfetto.

1- Idrata i capelli: il connubio zucca e miele, per renderli morbidi e idratati. Mettete in una pentola con acqua due fettine di zucca e lasciate cuocere. Non appena si ammorbidirà, togliete e schiacciate con una forchetta, aggiungete 3 cucchiai di miele e mescolate bene. Inumidite i capelli e applicate la crema ottenuta facendo dei massaggia delicati sul cuoi capelluto e lasciate agire per 30 minuti. Successivamente risciacquate abbondantemente con acqua, se potete ripetere due volte a settimana.

2- Cura i capelli sfibrati: spesso sono causati dal forte stress, come trattamenti di decolorazione, tinture e utilizzo frequente di piastre e arricciacapelli. Si sa che temperature elevate del phon, piastre, tinture e decolorazioni, indeboliscono ulteriormente la chioma, ecco come rimediare. Preparate una maschera con un tuorlo d’uovo, 75 g di miele e un avocado, mescolate bene fino a quando non si saranno amalgamati bene gli ingredienti. Applicate bene sui tutti i capelli e lasciate agire per circa mezz’ora, poi risciacquate con abbondante acqua calda, ripetete almeno due volte a settimana.

3- Capelli con doppie punte: un problema che interessa diverse donne, il miele è il rimedio molto efficace per contrastarle. E’ facile e soprattutto veloce, basta mettere un pò di miele sulle punte e lasciate agire per circa per 20 minuti. Dopo risciacquate bene e procedete con lo shampoo come di consueto.

4- Capelli grassi: il miele e limone sono due ingredienti efficaci. Il limone va a regolare il pH dei capelli, mentre il miele va ad agire sugli agenti che favoriscono la produzione eccessiva di grasso. Non solo se provate questo trattamento i capelli saranno morbidi e setosi, soprattutto nutriti. Mescolate 4 cucchiai di miele, con il succo di 2 limoni, dovrete ottenere una soluzione non solo omogenea ma pastosa. Applicate su tutto il cuoio capelluto e fate dei massaggi, poi lasciate agire per 3 minuti e procedete con il risciacquo.