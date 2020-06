Viso invecchiato | scopri gli errori che commetti quotidianamente

Il viso invecchiato può essere accelerato da diversi errori comuni, che tantissime donne commettono ogni giorno senza rendersene conto. Scopriamo quali sono.

Quotidianamente tante donne, dalle più giovani a quelle più mature, commettono degli errori che a lungo andare fanno danneggiare la pelle del viso.

La maggior parte delle donne pensa di prendersene cura in modo corretto, ma spesso fa un uso sbagliato dei prodotti di bellezza e non solo.

Si esagera anche con i prodotti make up, magari applicando prodotti sbagliati, di bassa qualità o addirittura si esagera nell’applicazione.

Il trucco viso, è un alleato per nascondere qualche anno di troppo, infatti mostrare un viso ringiovanito, con la pelle liscia e radiosa,si può anche senza ritocchini estetici.

Ma se si fa nel modo sbagliato con prodotti make up non adeguati si può avere l’effetto contrario.

Inoltre il viso può invecchiarsi precocemente se si effettuano scrub e maschere, non rispettando i tempi, infatti eseguirli troppo frequentemente, può dare un risultato inverso da quello delle proprie vostre aspettative.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche suggerimento su come prendervi cura del vostro viso senza commettere errori, che possono invecchiarlo precocemente.

Viso invecchiato: fate attenzione alle abitudine quotidiane

Non tutte le donne sanno, che delle abitudine errate possono far invecchiare prima il viso. Crema idratanti o applicazione del make up, se non viene fatto in un determinato modo, può compromettere la pelle del viso.

Prodotti sbagliati, applicazione eccessiva del trucco, possono portare ad invecchiamento precoce della pelle del viso. Si sa che con il passare degli anni, la pelle subisce dei cambiamenti importanti, quindi si devono mettere in atto delle strategie anti invecchiamento e non farla invecchiare precocemente.

Scopriamo come prevenire il viso invecchiato, adottando delle strategie efficaci ed evitando degli errori comuni.

1- Non seguire un alimentazione sana ed equilibrata: è il primo errore comune, infatti per mantenere una pelle sana e giovane è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Inserite nelle dieta alimenti ricchi in vitamine, sali minerali e antiossidanti. Mangiare regolarmente cibi ricchi in antiossidanti, aiutano a combattere l’azione dei radicali liberi. Evitate assolutamente l’assunzione di alcol.

2- Non idratare il viso: la crema viso va applicata ogni giorno al mattino e sera. L’errore comune di ogni donna è non applicare la crema idratante in base al proprio tipo di pelle.

La crema idratante da scegliere deve essere preparata con prodotti naturali e senza sostanze che possono “aggredire” la pelle. Non solo anche la mancata applicazione, renderà la pelle spenta, poco tonica e soprattutto disidrata. Per garantire una buona idratazione e la pelle viso sempre curata, scegliete lozioni o creme dalla texture idratante, magari a base di acido ialuronico e collagene. E’ fondamentale anche l’idratazione interna, quindi bisogna bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

3- Non struccarsi prima di andare a letto: durante la notte la pelle si rigenera, quindi si deve sempre struccare il viso. Il trucco va sempre tolto, perchè il viso struccato e deterso, garantisce un viso giovane e luminoso. Durante il sonno la pelle del viso si rigenera e inoltre ha bisogno di respirare, se sul viso ci fosse il trucco, tutto ciò non potrebbe accadere. Dopo aver struccato il viso, ricordate di applicare sempre la crema notte facendo dei massaggi circolari per attivare la circolazione.

4- Utilizzare un detergente struccante viso sbagliato: favorisce l’invecchiamento della pelle e la comparsa delle rughe. Scegliete un prodotto preparato con prodotti naturali e delicati che non aggrediscono la pelle. Potete chiedere consiglio al vostro dermatologo o farmacista di fiducia, spesso consigliano l’utilizzo di un detergente a base di olio.

5- Combinazione di diversi ingredienti: fate sempre attenzione agli ingredienti che utilizzate per la cura del viso. Fare dei trattamenti diversi con alcuni ingredienti, possono annullare l’effetto di entrambi, a discapito del risultato finale.

6- Esfoliazione eccessiva del viso: esfoliare il viso è davvero un beneficio per la pelle. La pelle dopo tale trattamento sarà più liscia e compatta, si elimineranno le cellule morte. Ma se viene fatta spesso, può dare un risultato differente. La pelle non riuscirà a trattenere l’acqua, aumentando le irritazioni.

Si possono verificare dei danni alla barriera lipidica, che non lavorerà in modo corretto. Inoltre si vanno ad accelerare i primi segni del tempo, la pelle risulterà, più secca, tesa e più sensibile.

Consigli utili da seguire per evitare l’invecchiamento precoce

Anche il make up gioca un ruolo importante, se viene applicato in modo corretto, ringiovanisce il viso, fa delle vere e proprie magie. Infatti dona luminosità e vi fa apparire con qualche anno in meno.

Ma talvolta si possono commettere degli errori che ci fanno apparire con qualche anno in più, non solo a lungo andare anticipa i segni dell’invecchiamento.

Se si esagera nell’applicazione del fondotinta, correttore e mascara si invecchierà prima. Coprire il viso con prodotti make up, soprattutto se sono a base oleosa, faranno ostruire i pori, favorendo la comparsa di brufoli.

Applicare anche profumi, che contengono alcool e agenti chimici possono seccare la pelle, riducendo il film lipidico naturale, di conseguenza compariranno le rughe in largo anticipo.

Non proteggere la pelle del viso dai raggi solari. Il viso va protetto, non solo quando si va al mare o in piscina, purtroppo il sole e l’abbronzatura sono la principale causa di invecchiamento precoce. Utilizzate la crema protettiva, anche le donne che praticano sport all’aria aperta devono sempre proteggere la pelle dal sole.

Scegliete una crema con un indice di protezione fra 30 e 50, dipende dal tipo di pelle, lasciatevi consigliare dal farmacista o dal dermatologo.

Le donne che hanno l’abitudine di dormire poche ore a notte, noteranno subito un invecchiamento precoce del viso. Discorso che riguarda soprattutto le adolescenti che spesso hanno ritmi irregolari. Le ore necessarie per far riposare bene il viso sono 6-7 ore.

Se seguite questi consigli con il passar del tempo il viso non apparirà invecchiato, in poco tempo.