Passano gli anni e non sapete come valorizzare il viso, nascondendo le rughe? Ecco i consigli da seguire per le pelli mature.

Pelli mature iStock Photos

Gli anni passano e la paura rughe vi tormenta? Non abbaite timore, potete nascondere qualche annetto di troppo con il trucco, ricordate che siete regine ad ogni età. La pelle matura può essere valorizzata grazie al make-up.

Non vi porterà via molte tempo, bastano solo pochi e semplici passaggi per farla apparire sempre radiosa e uniforme. Il trucco ideale per pelli mature deve essere fresco e più leggero possibile, perchè troppi strati di prodotti o colori molto intensi possono donare al vostro viso un aspetto costruito e innaturale. Per non sbagliare, affidatevi a noi di CheDonna.it per prendervi cura del vostro viso e valorizzando il look con il trucco per un aspetto radioso.

Trucco per pelli mature

Il trucco fa delle vere e proprie magie, scopriamo come valorizzare il viso e dargli una luminosità seguendo questi semplici consigli.

1. L’idratazione è tutto La crema idratante, a volte può sembrare superflua, infatti spesso viene sottovalutata, soprattutto quando si è più giovani. Contrariamente a quanto s’immagini si inizia sin da giovani a dare la giusta idratazione alla tua pelle, sicuramente avrete meno problemi con il raggiungere dell’età matura. Quando si deve truccare il viso è fondamentale pulire la pelle ed idratarla al meglio prima di iniziare ad applicare la base. Questo è uno step fondamentale in quanto si evita che il trucco si secchi ed appesantisca l’ aspetto. Il consiglio è che se si vuole rendere la pelle più giovane e radiosa, potreste usare un siero contenente acido ialuronico, che dona alla vostra pelle idratazione e previene le rughe. 2. Il rossetto rosa brillante rende più giovani Anche se i rossetti di tendenza sono colori opachi, è utile sapere che le labbra matte appesantiscono il viso, soprattutto se amate i toni nude rendono l’incarnato più pallido e meno luminoso.

Se vogliamo che le nostre labbra appaiano giovani e fresche il giusto rossetto è la tonalità rosa con effetto shiny. 3. Il correttore liquido è il miglior alleato per le pelli mature Fonte: clinique.co.uk Il correttore è il migliore alleato, in quanto nasconde le occhiaie e ci fa sembrare meno stanche e inoltre illumina lo sguardo. E’ importante scegliere la consistenza adatta altrimenti si sbaglia. I correttori in crema sono più difficili da stendere e di conseguenza rischiano di seccarsi ed evidenziare borse e rughe del contorno occhi. Preferite quelli liquidi in quanto idratano e si applicano in modo facile. In commercio esistono dei fondotinta con acido ialuronico, attivi illuminanti e con filtri solari che proteggono la pelle dal foto- invecchiamento. 4. Primer sempre prima dell’ombretto Quando le rughe più sottili sulla palpebra diventano più visibili, l’ombretto trova magicamente un modo per insediarvisi, quindi si sottolinea ogni singolo segno. Se utilizzate un buon primer per ombretti, vi sarà di grande aiuto, soprattutto in questo caso, se volete un effetto più duraturo, potete optare per un ombretto in crema.

5. Illuminate il viso

make up illuminante

La buona notizia è che con il passar degli anni il viso dimagrisce, quindi bye bye ai giorni in cui si scolpivano gli zigomi a suon di contouring. La valida alternativa è l’effetto wow dell’illuminante, che potete applicarlo: sugli zigomi, sull’arcata delle sopracciglia e nell’angolo interno degli occhi, avrete in questo modo un viso levigato e luminoso senza contare che un po’ di luccichio è perfetto ad ogni età.

6. Sopracciglia: prediligete wild

Le sopracciglia piene sono un segno di giovinezza, quindi non depilatele troppo rendendole troppo sottili. E’ importante ricordare che con il passar del tempo, le nostre sopracciglia diventano sempre più asimmetriche. Alcune donne, anche quelle mature tendono a correggere l’asimmetria tatuandosi le sopracciglia, ma questa non è sempre una scelta perfetta, perchè le sopracciglia sembrano più artificiali.

7. Ciglia sempre in piega

Piegaciglia istock Photos

Le ciglia con il passar degli anni perde slancio e diventano sempre più dritte, ma potete ovviare con il piegaciglia. Però non usatele spesso altrimenti rischierai di indebolire le ciglia ulteriormente, se gradite un effetto duraturo, fate questa prova, riscaldate leggermente il piegaciglia, tenendolo all’interno del reggiseno e lo tirate fuori quando arriva il momento di usarlo.

8. Punta sulla lunghezza

iStock Photo

Le ciglia non solo diventano più dritte nel tempo, ma anche più sottili, quindi potete ricorrere al mascara volumizzante, ma questa non è la scelta migliore.

Non tutte le ciglia riescono a sostenere il peso del mascara, quindi le ciglia si abbassano, perdendo del tutto la curvatura. Scegliete un mascara che evidenzia la lunghezza delle tue ciglia e nutrile con l’olio di ricino.

