Il miele è un rimedio naturale perfetto per prendersi cura della pelle e prepararla alla nuova stagione. Scopriamo tutti i trattamenti fai da te.

La bella stagione è alle porte e la pelle, come ogni anno, andrà preparata ai primi raggi di sole, eliminando le cellule morte, il grigiore tipico dell’inverno e regalandole una sferzata di idratazione, nutrimento e morbidezza. Il miele è uno dei rimedi naturali ideali per prenderci cura della pelle del viso e del collo in questo periodo, scopriamo tutte le proprietà di questo nettare d’oro e i trattamenti fai da te da preparare in casa.

Miele tutte le proprietà e i trattamenti per prendersi cura della pelle

Il miele è un rimedio naturale e un cibo davvero ricco di proprietà benefiche sia per il nostro organismo che per la pelle. Ricco di minerali come fosforo, ferro, calcio e magnesio è anche un prezioso fornitore di vitamine come la C, la B2 e la B6.

Sulla pelle agisce come un nutriente, un lenitivo, un purificante e un idratante molto potente. Perfetto come ingrediente principale di trattamenti di bellezza fai da te, ideali per preparare la pelle alla bella stagione, esfoliarla e trattarla con maschere adatte ad ogni tipo di pelle.

Scopriamo come preparare un esfoliante e delle maschere di bellezza per i diversi tipi di pelle.

Esfoliante al miele

Per preparare un esfoliante al miele delicato sulla pelle, si potranno miscelare due cucchiai di miele, con due cucchiaini di bicarbonato di sodio. Massaggiare sul viso umido per circa 2 minuti, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua tiepida e tamponare con un panno morbido.

Maschera al miele e yogurt

La maschera a base di miele e yogurt ha un potere idratante e riequilibrante sulla pelle. Basterà miscelare due cucchiai di miele con due cucchiai di yogurt bianco. Applicare sul viso con un pennello e tenere in posa per circa 30 minuti.

Maschera miele e limone

La maschera miele e limone, svolge sulla pelle un potere purificante e illuminante. Miscelare due cucchiai di miele con un cucchiaino di succo di limone. Applicare sul viso, evitando il contorno occhi e lasciare in posa per 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Maschera miele e aloe

La maschera a base di miele e aloe ha un potere lenitivo sulla pelle. Miscelare due cucchiai di miele con due cucchiai di gel di aloe vera 99%. Applicare sul viso e lasciare in posa per 30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Maschera miele e olio di jojoba

Per una pelle secca e segnata dal tempo, la maschera a base di miele e olio di jojoba è l’ideale. Basterà miscelare due cucchiai di miele con un cucchiaio di olio di jojoba. Applicare sul viso e lasciare in posa per circa 30 minuti.

La natura ci regala sempre tantissimi ingredienti per la nostra salute e per la nostra bellezza, come il miele che può essere considerato un prezioso elisir da tenere sempre a portata di beauty!

