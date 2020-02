Pelle | 8 strategie anti invecchiamento

La pelle è il nostro biglietto da visita e curarla ogni giorno è il segreto per mantenerla. Ecco 8 strategie anti invecchiamento per averla sempre perfetta.

La pelle diventa grande, e così come le nostre persone, anche lei subisce dei cambiamenti importanti con il passare degli anni, tuttavia, prendercene cura nel modo giusto ci aiuterà a mettere in atto delle strategie anti invecchiamento per farla apparire sempre bella e turgida.

Scopriamo quali sono le strategie più efficaci per combattere l’azione del tempo sulla pelle del viso e del collo. La scelta dei prodotti giusti e di alcune abitudini sarà il segreto per combattere rughe e perdita di tono.

8 strategie anti età per una pelle sempre perfetta

La pelle del viso e del collo, spesso rivelano un’età superiore a quella che effettivamente abbiamo, questo perché non vengono curate nel modo giusto e soprattutto le cattive abitudini di vita portano la nostra pelle a segnarsi precocemente.

Scopriamo 8 efficaci strategie anti invecchiamento che si possono mettere in atto ogni giorno per combattere i segni del tempo ed avere sempre una pelle invidiabile.

-1 combattere l’azione dei radicali liberi

Mangiare cibi anti ossidanti e assumere integratori che combattano l’azione dei radicali liberi sarà la prima scelta da fare per curare la pelle dall’interno.

-2 Idratare

L’idratazione deve arrivare sia dall’interno, bevendo almeno 1,5 litri di acqua al giorno, che dall’esterno, utilizzando lozioni o creme dalla texture idratante, magari a base di acido ialuronico e collagene.

-3 Detergere e stimolare

Eseguire uno scrub settimanale, massaggiando il viso in ogni sua parte in modo da stimolare il microcircolo e anche i muscoli del viso, sarà un modo sicuro per tonificarla ed averla sempre luminosa.

-4 Tonificare

Il gesto della tonificazione è decisamente sottovalutato ad ogni età. Mentre, picchiettare o vaporizzare del tonico, possibilmente freddo, sulla pelle del viso e del collo sarà un abitudine anti età molto potente.

-5 Utilizzare una crema ricca

Quando la pelle non è più quella di una vent’enne, non basterà applicare una semplice lozione idratante, ma ci si dovrà orientare verso prodotti ricchi di sostanze come collagene, acido ialuronico e vitamine, dalla texture corposa.

-6 Utilizzare le maschere

Le maschere in idrogel, rappresentano una nuova generazione di prodotti che restituiscono in modo immediato idratazione e nutrimento alla pelle, con un effetto davvero sorprendente.

-7 Il ghiaccio

Passare un cubetto di ghiaccio sul viso e sul collo, almeno una volta a settimana fino a completo scioglimento sarà una vera ginnastica per la pelle che resterà turgida e luminosa.

-8 Non fumare

Il fumo, oltre a provocare danni alla salute, è nemico della pelle. Il vizio di fumare sigarette farà invecchiare la pelle in modo precoce e la renderà grigia.

Avere cura della propria pelle è un impegno quotidiano a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare. Soltanto con la costanza e le buone abitudini di vita si potrà avere una pelle giovane a lungo.

