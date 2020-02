Pelle | maschera fai da te effetto lifting -VIDEO

Una maschera viso fai da te che regala una pelle pura, luminosa e distesa. Un effetto lifting immediato, ideale da fare prima di un evento importante.

Prendersi cura della propria pelle con rimedi casalinghi è un modo semplice, economico e non meno efficace dell’utilizzo di prodotti di bellezza confezionati. La natura ci regala moltissimi ingredienti perfetti per creare dei trattamenti di bellezza eccezionali e dall’effetto immediato, come la maschera effetto lifting a base di miele, yogurt e altri ingredienti sempre naturali.

Scopriamo come creare questa maschera effetto lifting immediato, perfetta da applicare sul viso prima di un evento, prima del trucco e soprattutto quando si ha il viso molto stanco e segnato e si deve immediatamente ritrovare e donare freschezza all’incarnato.

Come preparare la maschera viso effetto lifting | il video tutorial

Per preparare la maschera viso fai da te effetto lifting, avrete bisogno di:

miele

yogurt

farina di ceci

bicarbonato di sodio

olio essenziale di lavanda

olio essenziale di tea tree

In una ciotolina miscelate 3 cucchiaini di farina di ceci, 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino colmo di miele non raffinato, 3 cucchiaini di yogurt bianco e 3 gocce di olio essenziale di lavanda e 3 gocce di olio essenziale di tea tree.

Ma scopriamo tutte le proprietà degli ingredienti di questa maschera. La farina di ceci ha un alto potere lavante e purificante. Può essere utilizzata come un detergente naturale miscelandone una piccola quantità con dell’acqua e utilizzando la pastina ottenuta come un normale detergente per il viso. Il bicarbonato di sodio ha il potere di esfoliare in modo delicato la pelle e schiarirla, rendendo il viso liscio e luminoso.

Il miele ha un potere nutriente, addolcente e compattante dell’incarnato così come lo yogurt che illumina la pelle e la idrata in profondità. L’aggiunta degli oli essenziali di lavanda e tea tree risulta essere facoltativa. Questi due oli essenziali, hanno un alto potere purificante e anti batterico e vanno assolutamente tenuti lontano dagli occhi. Se si ha una pelle particolarmente sensibile la scelta migliore sarà evitarne l’utilizzo e magari sostituirli nella maschera viso con qualche goccia di idrolato di rosa o fiori d’arancio.

La maschera andrà applicata sul viso con un pennello e andrà lasciata in posa da un minino di 5 minuti ad un massimo di un’ora. Dopo il risciacquo, la pelle risulterà luminosa, pulita e soprattutto tirata.

