La ricetta di un gustoso primo piatto, la pasta con il pesce spada, perfetta da servire per un pranzo o una cena a base di pesce o anche come piatto unico.

Una ricetta semplice, gustosa e completa. Una pasta con il pesce spada che conquisterà il palato al primo assaggio, una ricetta saporita, veloce e molto colorata perfetta per la bella stagione che sta arrivando.

Scopriamo come preparare la pasta con il pesce spada, una carne dal gusto deciso, addolcita dalla presenza dei pomodorini dal gusto molto morbido ed avvolgente.

Come preparare la pasta con il pesce spada | il video tutorial

Per preparare la pasta con il pesce spada, avrete bisogno di:

320 grammi di linguine

1 spicchio d’aglio

70 grammi di olive taggiasche

300 grammi di pesce spada

250 grammi di pomodori ciliegino

40 grammi di olio extra vergine di oliva

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

La prima cosa da fare per preparare questa deliziosa pasta con il pesce spada, sarà quella di lavare e tagliare i pomodori ciliegino in quattro parti, così come il pesce spada, il cui trancio dovrà essere pulito da pelle e osso e la carne tagliata a cubetti.

Nel frattempo mettere a bollire acqua salata per la cottura della pasta e in una padella con un fondo di olio e lo spicchio d’aglio si uniranno i pomodorini. Dopo aver salato e pepato i pomodorini si dovrà lasciarli cuocere per un paio di minuti. Si uniranno ai pomodorini le olive taggiasche snocciolate e si faranno insaporire per altri due minuti.

L’acqua della pasta sarà a bollore, dunque si potranno buttare le linguine. Mentre la pasta cuoce, si aggiungeranno i cubetti di pesce spada al sugo e si farà cuocere il tutto per altri 5 minuti, avendo cura di idratare il sugo con acqua di cottura della pasta se dovesse asciugarsi troppo.

Quando la pasta sarà al dente, si spadellerà con il sugo di pesce spada e si servirà ben calda.

