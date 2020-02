Pasta alla norma | la ricetta siciliana con le melanzane -VIDEO

Uno dei primi piatti della tradizione siciliana più amati è senza dubbio la pasta alla norma con le melanzane. Un ricetta semplice e gustosa che delizierà il palato.

La pasta alla Norma con le melanzane è una ricetta tipica siciliana davvero gustosa, perfetta da servire ad un pranzo della domenica o in un’occasione speciale. Il piatto infatti è davvero buono ma anche molto calorico, soprattutto per le modalità di cottura. Ingrediente immancabile di questo primo piatto, la ricotta salata, formaggio tipico della terra di Sicilia.

Scopriamo come preparare la pasta alla Norma con le melanzane. La video ricetta da seguire passo dopo passo.

Come preparare la pasta alla Norma con le melanzane | il video tutorial

Per preparare la pasta alla Norma con le melanzane, avrete bisogno di:

400 grammi di busiate o maccheroni al ferretto

2 melanzane

8 pomodori ramati

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di basilico

olio extra vergine di oliva quanto basta

olio per fritture

sale grosso

sale fino

1/2 cucchiaino di zucchero

ricotta salata quanto basta

Per prima cosa si dovranno lavare e tagliare le melanzane, tagliandole a cubetti e salandole mettendole sotto peso per far perdere loro l’acqua di vegetazione. Poi si preparerà il sugo. In una padella si metterà dell’olio e uno spicchio d’aglio. I pomodori si taglieranno a pezzi e si metteranno in padella con un pizzico di zucchero assieme alle foglie di basilico tagliate a pezzetti. Far cuocere una ventina di minuti girando di tanto in tanto. Trasferire il sugo ottenuto in un mixer per ridurlo in salsa e rimetterlo nella padella. Dopo aver salato la salsa, aggiungere il basilico e far cuocere a fuoco medio basso.

Le melanzane dopo un’oretta andranno sciacquate e asciugate con un panno di cotone. Le melanzane andranno fritte quando saranno completamente asciutte. Una volta fritte andranno lasciate scolare sulla carta assorbente. La pasta andrà fatta cuocere in acqua bollente.

In una padella si faranno cuocere per qualche minuto la salsa e le melanzane e si spadelleranno assieme alla pasta scolata leggermente al dente. La pasta ora è pronta per essere impiattata, il tocco finale la ricotta salata grattata direttamente sul piatto. Non vi resta che seguire il video tutorial!

