Caffè | Ecco come agisce sul nostro organismo

Il caffè è una bevanda che molti bevono senza conoscerne gli effetti sull’organismo. Scopriamone alcuni tra i più importanti.

Per molti, bere il caffè è un buon modo per dare il via alla giornata o per restare svegli nei momenti in cui si avvertono improvvisi cali di energia. Al di là della comprovata azione energizzante che questa bevanda ha per via della caffeina, però, il caffè fa molto di più per l’organismo.

Negli ultimi anni, gli studi che si sono concentrati sulle proprietà del caffè e sugli effetti che ha sull’organismo sono stati tali da trasformare questa bevanda tanto cara a chi si alza presto al mattino da un alimento da evitare ad un super cibo. Ma quanti sanno quali sono gli effetti che il caffè produce sull’organismo?Scopriamo i più importanti in modo da conoscere meglio questa bevanda.

Caffè: ecco gli effetti che ha sul nostro organismo

Se fino a pochi anni fa si pensava che il caffè fosse un vizio che era meglio evitare, oggi la conoscenza in materia ci consente di considerarlo un super cibo, ottimo per gli effetti antiossidanti che ha sull’organismo e per l’energia che trasmette poco dopo averlo bevuto.

Ottimo per chi desidera iniziare la giornata con un po’ di carica e per chi vuole allenarsi già dalle prime ore del mattino, il caffè è una bevanda ricca di proprietà ed in grado di modificare il nostro organismo sotto diversi aspetti. Vediamo i più importanti:

Grazie ai polifenoli aiuta a combattere i radicali liberi

Rafforza il sistema immunitario

Favorisce la termogenesi e accelera il metabolismo

Stimola la diuresi

Stimola la peristalsi, soprattutto se assunto a digiuno

Dilata i bronchi e aiuta a respirare meglio

Funge da antinfiammatorio

Allevia alcuni tipi di emicranie

Migliora la performance se assunto prima dell’allenamento

Dopo i pasti stimola la digestione

Allevia gli attacchi di fame

Aumenta la pressione sanguigna (motivo per cui è sconsigliato in chi ha problemi in tal senso)

Ha un effetto protettivo sul cuore

Fa bene al cervello

Migliora la resistenza alla fatica

Rende più lucidi

Quanto caffè è giusto bere?

Di norma si stima che la quantità che fa bene si aggira tra le tre e le cinque tazzine al giorno, da intendersi senza zucchero aggiunto. Si tratta, però, di una misura indicativa che va adattata personalmente, in base a diversi fattori tra i quali ci sono età, altezza, peso, stile di vita, etc…

In gravidanza, ad esempio, i pareri sono ancora discordi e se per alcuni medici, il caffè va bene in modalità ridotta (circa due tazzine al giorno), per altri è invece da evitare del tutto. Anche qui, ovviamente, le cose possono cambiare in base alla situazione del momento.

Per questo motivo, in caso di gravidanza o di altre patologie come quelle legate al cuore o alla pressione, è sempre bene sentire il parere del proprio medico prima di decidere se e quanto caffè bere.

Detto ciò, si tratta sicuramente di una bevanda che ad oggi è riconosciuta come benefica e che vanta più effetti positivi che negativi.