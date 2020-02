Un primo piatto gustoso e molto ricco, i paccheri ripieni con salsiccia e funghi. Una ricetta semplice da preparare e di grande effetto, perfetto per un pranzo in famiglia.

Se siete alla ricerca di un primo piatto gustoso e ricco, i paccheri ripieni con salsiccia e funghi sono la ricetta giusta per voi. Un piatto di pasta al forno che può sostituire una lasagna in un’occasione speciale come un pranzo delle feste o un incontro con amici.

I paccheri sono un formato di pasta particolare che si presta ad essere farcita al loro interno, questi saranno insaporiti da un ripieno di salsiccia e funghi champigon. Scopriamo come preparare questo primo piatto seguendo il video tutorial!

Come preparare i paccheri con funghi e salsiccia | Il video tutorial

Per preparare i paccheri ripeni con funghi e salsiccia, avrete bisogno di:

400 grammi di paccheri

250 grammi di salsiccia

400 grammi di funghi champignon

350 grammi di ricotta

1 porro

3 rametti di timo fresco

mezzo bicchiere di vino bianco

80 grammi di parmigiano reggiano + 20 grammi da spolverizzare

1 spicchio d’aglio

3-4 cucchiai di olio evo

sale e pepe quanto basta

Per la besciamella

200 ml. di latte

20 grammi di burro

15 grammi di farina

sale quanto basta

1 pizzico di noce moscata

Per prima cosa si farà un soffritto con il porro in olio di oliva e quando sarà ben caldo si metterà a cuocere la salsiccia per poi sfumarla con il vino bianco. Quando sarà ben rosolata si potranno aggiungere i funghi. Nel frattempo si possono mettere a cuocere i paccheri che andranno scolati a metà cottura per poterla poi completare in forno.

Il condimento di funghi e salsiccia sarà messo in una ciotola e si aggiungerà della ricotta e del parmigiano. Una volta preparata la besciamella, si metterà un primo strato su una teglia da forno e poi si cominceranno a disporre i paccheri ben oliati e farciti creando dei cerchi concentrici fino al riempimento di tutta la teglia.

Dopo aver riempito la teglia di paccheri, si cospargeranno di besciamella e di parmigiano reggiano grattugiato. Il tutto dovrà cuocere per circa mezz’ora a 180°C. Non vi resta che impiattare circa 7 paccheri per porzione.

