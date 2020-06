Albano | Contro Romina dopo Domenica In: “La poesia dovevi darla a me”

Albano e Romina continuano a essere protagonisti del gossip italiano ma il cantante non ci sta: la poesia con cui Romina gli ha teso una “trappola” lo ha fatto infuriare.

Negli ultimi anni le altalene sentimentali di Albano Carrisi sono state sulla bocca di tutti e hanno, per molti versi, oscurato gli impegni artistici del cantautore di Cellino San Marco.

Per diverso tempo è stato chiaro che in qualche maniera la situazione facesse comodo a tutto e che sia Albano, sia Romina e addirittura Loredana Lecciso “marciassero” sull’attenzione mediatica che stavano ricevendo per rinvigorire la loro popolarità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Albano e Romina Power: furore a ballando con le stelle

Sul lungo periodo, però, sembra che Albano sia stufo della situazione e che preferisca tenere il gossip il più lontano possibile dalla sua vita pubblica.

La recente partecipazione a Domenica In in occasione del suo compleanno gli è sembrata però l’occasione di un vero e proprio attentato alla sua privacy e, stavolta, Albano non se l’è presa esclusivamente con Mara Venier – con la quale ha avuto un botta e risposta in questi giorni – ma anche con Romina Power, colpevole di aver voluto fare spettacolo (per l’ennesima volta) di fatti esclusivamente privati.

Albano furioso con Romina: “La poesia era per me, non per la Venier”

Romina Power ha mantenuto anche in età matura un senso particolare per le arti: oltre al canto, si è sempre dedicata con molta passione alla pittura ed, evidentemente, anche alla poesia.

L’ex compagna di Albano aveva deciso di scrivere una poesia per celebrare il suo compleanno e di “consegnargliela” idealmente durante la sua partecipazione a Domenica In.

Non sapremo mai se la poesia era già stata scritta da Romina oppure se l’idea è nata dalla Venier, proprio in virtù dell’ospitata programmata con Albano, ma questo non cambia i fatti.

La Venier aveva annunciato ad Albano che c’era una sorpresa per lui e che Romina Power gli aveva lasciato quel particolare biglietto di auguri che Mara sperava si potesse leggere in pubblico.

Il cantautore, con tutta la diplomazia di cui è stato capace, ha impedito che questo avvenisse, preferendo mantenersi ancora una volta a debita distanza dal gossip. Il motivo per cui Albano ha preso così male quello che sembrava un omaggio innocente da parte della Venier è che, a suo dire, con gli autori del programma c’erano accordi differenti: “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone “gossipparo” che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e , dato che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mara Venier | La frecciata dopo lo scontro con Albano a Domenica In

C’è anche da dire che Albano e Loredana Lecciso stanno ritrovando in questi mesi una nuova armonia, nonostante i piccoli litigi che sono nati a causa della quarantena e quindi dell’impossibilità di andare a trascorrere fuori casa il proprio tempo.

Forse, proprio per non turbare la nuova (e tanto attesa) pace sentimentale con Loredana, Albano ha deciso di non dare spazio televisivo a Romina, almeno non in modo che la Power ancora una volta venisse messa in diretta relazione con lui.

In un’intervista a Oggi il cantautore ha anche confessato tutta la propria amarezza per la scelta di Romina, che Albano ha visto come assolutamente avventata e “leggera”.

“Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Azzurra ❤️ (@fp_albanoeromina_we_love_you) in data: 1 Giu 2020 alle ore 11:34 PDT

La Power non deve aver digerito il rifiuto da parte di Albano: pare infatti che a oggi, a oltre una settimana dall’episodio, Albano non abbia mai scoperto cosa dicesse davvero la poesia “incriminata”. Si sa soltanto, in maniera molto generica, che il tema della poesia fosse la Primavera.