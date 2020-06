Emma Marrone giudice di X Factor 2020: la conferma arriva direttamente da Davide Maggio. Alessandro Cattelan: “giuria nuova con una donna e 3 uomini”.

Emma Marrone giudice a X Factor 2020: l’annuncio ufficiale arriverà martedì nel corso della puntata di E poi c’è Cattelan, ma Davide Maggio conferma che una dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor sarà proprio la cantante salentina che sarà affiancata da tre colleghi uomini.

Emma Marrone giudice di X Factor 2020: a giorni l’annuncio ufficiale

Emma riparte da X Factor 2020. Dopo aver dovuto rinunciare al concerto con cui avrebbe festeggiato il compleanno all’Arena di Verona scrivendo un messaggio struggente ai fans, la Marrone è pronta ad indossare i panni di giudice di X Factor. Il primo a lanciare l’indiscrezione sulla presenza della cantante salentina nella giuria del talent show di Sky era stato Dagospia:

“La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan”.

Oggi, però, la conferma arriva da Davide Maggio che scrive:

“Ad X Factor 2020 ci sarà una sola donna. Un nome inedito, che DavideMaggio.it può confermarvi con certezza. Ad accomodarsi nella giuria del talent show di Sky Uno sarà Emma Marrone. […] X Factor rappresenta una svolta. La cantante e il programma condotto da Alessandro Cattelan si sono cercati anche in passato, ma non se ne fece mai nulla, eccetto un’ospitata al terzo live show nell’edizione del 2015, dove si esibì con l’allora nuovo singolo Arriverà l’amore. Cinque anni dopo, arriva anche un posto in giuria”.

Sui propri profili social nel frattempo, Alessandro Cattelan, attraverso un video, ha spiegato che martedì 9 giugno, nel corso della nuova puntata di E poi c’è Cattelan, sarà annunciata la nuova giuria di X Factor 2020 formata da una donna e tre uomini.

Tra i nomi più gettonati dai fans spunta proprio quello di Emma che, in passato è stata direttrice artistica di Amici sia da sola che in coppia con Elisa. Emma festeggia con un posto nella giuria di X Factor 2020 il suo 36esimo compleanno.