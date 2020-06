Uomini e Donne | Sara Shaimi ha fatto la sua scelta? L’indizio

Uomini e Donne | Oltre a Giovanna Abate e Carlo Pietropoli, pare che anche Sara Shaimi abbia fatto la sua scelta al Trono Classico.

Il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne è rimasto un po’ deluso nel non sapere che fine abbiano fatto i protagonisti più giovani del programma, fatta eccezione per Giovanna Abate che è stata l’unica dei quattro a proseguire il suo percorso televisivo negli studi Elios di Roma.

Negli scorsi giorni si è lungo parlato del ritorno di Carlo Pietropoli che avrebbe registrato, come la Abate, una sorta di scelta, ma ancora nulla era trapelato su Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Nulla fino a qualche ora fa, quando il Vicolo delle news ha notato un particolare di troppo nelle stories di uno dei corteggiatori della tronista. Particolare che ha fatto subito pensare che anche lei sia arrivata al momento della scelta.

Sonny Di Meo, che dopo lo stop al percorso della sua tronista non ha mai nascosto un certo malcontento, ha pubblicato una stories in cui si intravede quella che sembrerebbe essere la casa di Sara, che durante la sua permanenza al programma ha incastrato un corteggiatore, per poi cancellarla subito dopo averla pubblicata.

I due si sono, quindi, probabilmente visti. Sara Shaimi ha fatto la scelta a Uomini e Donne, proprio come Carlo?

Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo a Uomini e Donne? Il sospetto

Dopo che Sonny Di Meo di Uomini e Donne ha caricato quella stories sospetta, che è stata subito cancellata, il popolo della rete ha iniziato subito a sospettare che anche Sara Shaimi abbia fatto la sua scelta. Anche se almeno per il momento, la redazione di Maria De Filippi non si è ancora espressa in tal senso, nonostante il pubblico abbia più volte chiesto spiegazioni a riguardo.

Qualora Sara Shaimi abbia scelto Sonny Di Meo sarebbe chiarito il mistero intorno a che fine abbiano fatto i tronisti di Uomini e Donne, visto che fatta eccezione per Giovanna Abate gli altri sono praticamente scomparsi dal piccolo schermo.

L’unico, in caso tale supposizione dovesse rivelarsi vera, sarebbe Daniele Dal Moro a non aver terminato il suo percorso, ma si mormora che possa ritorna a settembre.