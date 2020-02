Uomini e Donne | Sara incastra un suo corteggiatore: è già fidanzato

Uomini e Donne | La tronista Sara Amira, dopo una segnalazione ricevuta da Gianni Sperti, ha incastrato il corteggiatore Gaetano

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, come riportato dal portale News Ued, promettono grandi cose per i telespettatori, già scontenti di non rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo.

La tronista Sara Amira ha ricevuto una segnalazione da Gianni Sperti, che a sua volta l’ha ricevuta da una fan del programma. La telespettatrice ha prontamente informato l’opinionista che il corteggiatore Gaetano si trovava in albergo a Roma con la sua fidanzata. Sara, scortata dalle telecamere di canale 5, è andata subito sul posto per verificare se tale soffiata fosse vera o meno.

Che cosa ha scoperto? Che è tutto vero: Sara Amira ha scoperto che il suo corteggiatore era già fidanzato. Ecco come l’ha incastrato.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne | Sara Amira elimina Gaetano

Sara Amira, durante la registrazione del Trono Classico del 20 febbraio, come anticipato, si è recata presso l’albergo telefonando il suo corteggiatore. Sara gli ha chiesto più volte dove si trovasse e, dopo minuti di esitazione, Gaetano ha ammesso di trovarsi in albergo e quando la tronista ha proposto di salire, lui è prontamente sceso, evitando di farla salire in camera sua.

Quando Sara Amira di Uomini e Donne, che si è vista soffiare un corteggiatore da Giovanna Abate, ha provato ad insistere per salire in camera, il ragazzo si è giustificato dicendo che con lui c’era un sua amica ed erano intenti a lavorare.

Sara ha fatto notare che abbastanza bizzarro che lui si veda con una sua amica in albergo per lavorare, ma lui ha provato a giustificarsi affermando che c’è anche il fidanzato con loro, ma che al momento era intento a visitare la capitale. La tronista di Uomini e Donne non si è fatta ingannare e, salendo in camera, ha chiesto alla ragazza in questione dove si trovasse il suo compagno. La sua risposta? In Cina!

Ora, è vero che tutte le strade portano a Roma, ma che da un minuto all’altro sia arrivato a Pechino sembra alquanto improbabile.

Sara Amira ha eliminato Gaetano da Uomini e Donne, non credendo, con giusta causa, alle sue parole.

Sarà forse per questo che i telespettatori preferiscono il Trono Over non quello Classico, che pare rischi di essere cancellato?