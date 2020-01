Trono Classico | Giovanna Abate soffia un corteggiatore a Sara Amira

Trono Classico | Giovanna Abate ha soffiato il corteggiatore Sonny alla sua rivale Sara Amira

Che il percorso di Giovanna Abate al Trono Classico avrebbe dato grandi soddisfazioni anche nell’inedito ruolo di tronista, beh non era di certo un mistero.

Come riportato da News UeD, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha ravvivato un po’ la parte del programma dedicata ai giovani.

Durante la registrazione del Trono Classico del 31 gennaio, Giovanna è uscita con Sonny, uno dei corteggiatori che più hanno colpito l’altra tronista Sara Amira. Il gesto di Giovanna Abate ha scatenato, come prevedibile, non poche reazioni durante il corso della puntata.

Leggi anche:

Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati? Lei scoppia in lacrime

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Giovanna Abate esce con Sonny al Trono Classico: la reazione di Sara Amira

L’ex corteggiatrice Giovanna Abate di Uomini e Donne, che esattamente una settimana fa ha iniziato il suo percorso come tronista, ha scosso un po’ gli animi del programma. E per fortuna visto che la parte della trasmissione dedicata ai più giovani non sembra riscuotere il successo di un tempo.

Giovanna ha scelto di uscire con il corteggiatore Sonny. I due hanno vissuto un’uscita tranquilla, facendo un giro in modo. Giovanna ha confidato al corteggiatore che per lei il fatto che lui sia già padre non rappresenta in alcun modo un problema.

Durante il corso dell’esterna, l’Abate ha rivelato al ragazzo di dare poca importanza all’aspetto fisico, in quanto in passato è stata anche con ragazzi brutti ma con un grande carattere. Sonny è rimasto profondamente colpito da Giovanna Abate del Trono Classico e ciò ha infastidito, e non poco, la collega Sara Amira.

Sara stava frequentando il ragazzo da un po’ e non apprezza di certo che lui rivolga le sue attenzioni alla “nuova arrivata”. La Amira però non è stata di certo lì a guardare, uscendo con un corteggiatore di Giovanna, Alessandro.

Le anticipazioni del Trono Classico promettono decisamente bene, visto che Giovanna Abata ha rubato un corteggiatore a Sara e non si esclude che le prime rivalità tra le due non possano diventare quegli scontri che al pubblico da casa tanto piacciono.

Tra l’altro, negli scorsi giorni, un’ex corteggiatore ha chiesto di poter corteggiare Giovanna perché profondamente colpito dal suo carattere. La redazione esaudirà il suo desiderio?

Leggi anche:

Uomini e Donne: Tina Cipollari fa un appello a tutti gli ex di Gemma