Uomini e Donne | Tina Cipollari ha lanciato un appello a tutti gli ex fidanzati di Gemma Galgani, invitandoli a venire in puntata

Tina Cipollari non ha nessuna intenzione di risparmiarsi nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 30 gennaio, come riportato da Il vicolo delle news, le due come al solito se ne sono dette di tutti i colori.

L’opinionista ha accusato la dama di essere alla ricerca soltanto di un rapporto di tipo fisico per poi lanciare un appello a tutti gli ex fidanzati di Gemma Galgani. Quale? Di venire in puntata a raccontare com’è la dama all’interno di un rapporto sentimentale.

Chi degli ex cavalieri accetterà l’invito di Tina Cipollari a Uomini e Donne?

Gemma Galgani rifiuta un cavaliere a Uomini e Donne: “Troppo umido”

Gemma Galgani ha scatenato, in maniera del tutto involontaria, l’ira di Tina Cipollari al Trono Over perché ha scelto di interrompere la sua conoscenza con il cavaliere Emanuele.

I due hanno avuto modo di conoscersi bene, forse sin troppo, tant’è che si sono scambiati più di un bacio appassionato.

Secondo la dama, il suo corteggiatore, a differenza degli uomini con cui è abituata ad uscire, corre troppo e non vuole di certo affrettare le cose.

A non piacerle, oltre al correre in un rapporto, è stato anche un bizzarro bacio. Gemma Galgani di Uomini e Donne ha raccontato di un bacio particolarmente umido ricevuto da Emanuele, bacio che non le avrebbe fatto fare i salti di gioia.

La dama non ha nascosto però, in un secondo momento, che tra lei ed Emanuele le cose si facevano sempre più spinte, visto che è mancato poco che i due stavano finendo per fare la doccia insieme. E Tina Cipollari, prima di lanciare l’appello agli ex di Gemma, ha notato che la dama non faceva altro che guardare le parti intime del cavaliere quando quest’ultimo è entrato in studio.

Gemma Galgani del Trono Over ha ovviamente smentito, ma è stata pesantemente criticata in studio perché una volta che è riuscita a trovare un uomo davvero interessato ad una conoscenza senza secondi fini, lei sceglie di chiudere ogni cosa.

Gemma ha però spiegato che non sente il trasporto emotivo che era solita sentire con i suoi pretendenti e per questo ha preferito fermare la conoscenza. In quanto non l’è scattato niente che e possa far sperare in qualcosa di più. Ma a nulla sono servite le spiegazioni ad una nuova lite tra Tina e Gemma al Trono Over è subito pronta.

Nella prossima puntata, tutti si aspettano di vedere gli ex fidanzati di Gemma. In particolar modo Giorgio Manetti, lo storico gabbiano di canale 5, che recentemente è tornato a parlare della Galgani.

A fine puntata però, come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, c’è stata una triste notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Pare, infatti, che Ida e Riccardo si siano detti di nuovo addio.

