Sanremo 2020 | Mirko Matteucci all’Ariston, Missouri4 debutta su RaiPlay

Mirko Matteucci, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Missouri4, arriva su RaiPlay con “Le storie di Mirko”. Cosa farà il tassista più irriverente della tivù a Sanremo?

Che fine ha fatto Mirko? La domanda più famosa dei social per quanto riguarda l’intrattenimento televisivo: il celebre tassista romano, protagonista – fino all’anno scorso – della trasmissione di La7 “Propaganda Live”, è riuscito a far parlare di sé. Stavolta non c’entrano citofoni, diventati attuali per altri motivi, o inconsapevoli partecipanti coinvolti all’interno delle sue incursioni. O meglio, c’entrano ma non completamente.

La prima novità, totalmente inattesa, è arrivata alla prima puntata della nuova edizione di “Propaganda Live”: anche quest’anno il pubblico attendeva di ritrovare, fra gli altri, Mirko Matteucci – in arte e al lavoro (citando Diego Bianchi, colui che l’ha reso un personaggio) Missouri 4 – tassista romano e perenne outsider per tutto quel che riguarda il divertimento urbano e le candid camera: suo pezzo forte, infatti, sono gli incontri casuali con le persone. Passanti ignari che finiscono intrappolati nella sua capacità di renderli spettacolo con la sola forza della dialettica.

Il suo stile, con il tempo, grazie alla trasmissione di La7, è diventato un marchio di fabbrica: nella prima puntata del nuovo corso stagionale, Matteucci non si trova. Dapprima viene rimpiazzato temporaneamente, intanto sul Web impazza l’hashtag #chefinehafattoMirko, poi con il passare delle puntate viene definitivamente sostituito dal cantautore Memo Remigi in veste di ‘scheggia impazzita’ della trasmissione al fianco del giornalista e montatore Leonardo Parata. Tuttavia, il “cambio della guardia” si nota: le gag non fanno più ridere come un tempo, inoltre il pubblico comincia a preoccuparsi seriamente pensando potesse essere successo qualcosa di grave al tassista. Poco attivo anche sui social network.

Missouri4 su RaiPlay per commentare Sanremo: la nuova vita televisiva di Mirko Matteucci

Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro, nelle puntate successive del programma svela l’arcano: “Quest’estate, ci siamo sentiti poco – racconta in diretta, visibilmente turbato – ma nell’ultima puntata dell’edizione scorsa ci ha detto: ‘Dal prossimo anno non contate su di me’, noi pensavamo che scherzasse. Che fosse una delle sue solite battute. Invece alla prima puntata non si è visto, alla seconda nemmeno, abbiamo provato a chiamarlo senza ottenere risposte. Evidentemente non se l’è sentita di continuare, ormai la nostra squadra è fatta e andiamo avanti, a Mirko vorremo sempre bene. Pace interiore e in bocca al lupo per il futuro“.

La settimana successiva a questo annuncio, Matteucci torna a pubblicare su Twitter: posta un videomessaggio breve ma denso di significato, a bordo del suo taxi. “Mi dispiace, innanzitutto, se v’ho fatto preoccupa’. Sto bene! È che quando Missouri 4 perde un po’ de pace interiore, me se chiude a riccio. Sto ancora a cerca’ de capì cosa voler fare da grande, ma non posso far altro che mandare un abbraccio a tutta la grande famiglia di Propaganda Live. Stasera sarò sul divano, davanti alla televisione, per gridare insieme a voi Pro-pa-gan-da! Daje, pace interiore”.

Messaggio commovente che ha sancito una separazione più o meno consensuale. Attualmente “Propaganda Live” è una delle trasmissioni di informazione più seguite, proprio per la capacità di mescolare giornalismo e intrattenimento. Soprattutto grazie al contributo dei diversi interpreti che si alternano in studio, il programma è divenuto una sorta di rituale pagano adatto a coinvolgere persino i più restii al talk show culturale e politico.

Eppure #chefinehafattoMirko resta una tendenza social e una domanda da soddisfare. La risposta in merito è arrivata due ore fa sul suo profilo Twitter: Missouri 4 approda in Rai con “Le storie di Mirko” un format simile a quello che l’ha reso famoso all’emittente di Cairo, ma su RaiPlay e commenterà il Festival di Sanremo per tutte e 4 le serate con gli ignari passanti che gli capiteranno a tiro. All’Ariston sono avvisati: Missouri 4 è tornato. Forse sono contenti anche i suoi vecchi compari, perchè il primo amore – televisivo – dopotutto non si scorda mai.

