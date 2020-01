Il cantante sarà ospite in tutte e cinque le serate, ma ha deciso di donare tutto il compenso a cinque associazioni benefiche che operano nella sua città, Latina

Non è ancora chiaro incasserà Tiziano Ferro come ospite durante le cinque serate del Festival di Sanremo. Ma è chiaro che sul suo conto non finirà nulla. Il cantante infatti ha deciso di donare in beneficenza tutto il compenso a cinque associazioni, tutte con sede nella sua Latina. Anzitutto l’Avis, della quale è anche testimonial da quasi vent’anni e la Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (già destinataria dei regali ricevuti a luglio per il matrimonio).

E poi l’Associazione Valentina Onlus che offre assistenza ai malati oncologici, il Centro Donna Lilith (accoglienza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti). Infine l’Associazione Chance For Dogs che assiste i cani randagi e abbandonati li li fa anche adottare.

E loro ringraziano commossi: “Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.

