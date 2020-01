Serena Enardu è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Come reagirà il suo ex fidanzato Pago?

Dal comunicato ufficiale rilasciato dal reality show di canale 5 è possibile affermare che Serena Enardu è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista di Uomini e Donne ci aveva già provato qualche settimana, ma spettava al pubblico del piccolo schermo decidere se farla entrare o meno come concorrente. Il televoto stabilì un esito negativo per l’ex fidanzata di Pago, che fu costretta a rifare le valigie e a tornare a casa.

Questa volta, però, sono stati autori a contattarla e ad insistere per averla all’interno della casa più spiata d’Italia. Come reagirà Pago di fronte all’ingresso di Serena Enardu al Grande Fratello Vip?

Serena Enardu entra al Grande Fratello Vip: come reagirà Pago

Serena Enardu è pronta ad essere una dei nuovi concorrenti di Alfonso Signorini al GF Vip.

Questa decisione, come prevedibile, ha diviso il pubblico del piccolo schermo che non voleva in alcun modo il suo ingresso nella casa, come d’altronde il risultato del precedente televoto lo aveva stabilito.

Nulla però può fermare l’amore e se il cantante Pago nelle scorse ore chiedeva un nuovo confronto con la sua ex, gli autori non gli hanno dato nemmeno il tempo di ripensarci su che l’ingresso di Serena è subito servito.

L’artista sardo, d’altronde, non fa altro che parlare della sua storia e un nuovo confronto, probabilmente, è più che dovuto. Serena Enardu e Pago torneranno insieme al GF Vip?

Stasera ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena, come riportano le anticipazioni del GF Vip, perché oltre all’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne, ci sarà anche il tanto atteso confronto tra Wanda Nara e Barbara Alberti

. La scrittrice ha definito la moglie di Mauro Icardi come un mostro perché a suo parere è sproporzionata a livello fisico.

