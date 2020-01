Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati? Lei scoppia in lacrime

Trono Over | Ida Platano è tornata a Uomini e Donne per la sfilata, ma non appena l’è stato chiesto di Riccado Guarnieri è scoppiata in lacrime

Ida Platano, come annunciato negli scorsi giorni, è tornata al Trono Over di Uomini e Donne per prendere parte alla sfilate delle dame del programma, ma non tutto è andato come sperato o previsto.

Il vicolo delle news riporta che quando è stato chiesto alla dama come stesse proseguendo la sua relazione con Riccardo Guarnieri, lei si è scoppiata in lacrime senza rispondere però alla domanda.

Ida ha fatto intuire durante la registrazione del Trono Over del 30 gennaio che la sua relazione con Riccardo è giunta, per l’ennesima volta, al capolinea.

Ida Platano in lacrime al Trono Over: è già crisi con Riccardo Guarnieri

La dama Ida Platano e Riccardo Guarnieri già durante il loro precedente ritorno a Uomini e Donne avevano finito con il discutere in puntata.

Il motivo della lite era piuttosto banale, riguardava degli auguri di buon compleanno non fatti, ma qualcosa lascia immaginare che la discussione sia proseguita anche al di fuori degli studi Elios di roma.

Almeno per il momento, a parte il ritorno di Ida per prendere parte alla sfilata, dalle anticipazioni del Trono Over non è possibile rivelare il motivo per cui la dama è scoppiata in lacrime, in quando non ha assolutamente voluto parlare del suo rapporto con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne.

Tutti in studio hanno rispettato il dolore di Ida, presupponendo che la loro relazione sia ormai terminata. Soprattutto perché alcune frasi lasciate da Ida Platano di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram fanno dedurre che i due, nonostante avessero deciso di convolare a nozze, avessero due visioni completamente opposte di come indirizzare la loro storia.

E’ davvero giunta la fine per Ida e Riccardo del Trono Over? Staremo a vedere. Sicuramente Maria De Filippi inviterà in studio anche il cavaliere per saperne di più

