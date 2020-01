Giappone, il delfino che cambia colore: quando si emoziona diventa rosa

Immagini mozzafiato quelle di un delfino albino capace di cambiare colore divenendo da bianco a rosa ogni volta che si emoziona.

Teneri, affascinanti, imprevedibili e sorprendenti. Sono gli animali, esseri che troppo spesso non abbiamo trattato con il dovuto rispetto e che, nonostante ciò, continuano a regalarci enormi emozioni.

Alcuni tra essi, in particolare, hanno il dono di attrarre particolarmente la nostra attenzione. Cerchiamo di comprenderli, di studiarli e di conoscerli sempre meglio. Tra loro ci sono senza dubbio i delfini.

Questi intelligentissimi mammiferi del mare sono a dir poco sbalorditivi. I legami che instaurano, l’interazione con l’uomo, i loro sensi super affinati e la loro dolcezza li rendono tra gli animali più amati dall’uomo.

Uno in particolare ha attratto la nostra attenzione nell’ultimo periodo: un delfino che cambia colore.

Il delfino che diventa rosa per l’emozione

Il raro mammifero è ospitato dal Taiji Whale Museum nel sud del Giappone. Con i suoi salti e acrobazie affascina i visitatori che però giungono a trovarlo soprattutto per una sua specifica qualità: il colore.

i delfini sono in genere grigi, ma l’esemplare in questione, un tursiope femmina i cui amici umano hanno ribattezzato Angel, è nata completamente bianca. Quando però è arrabbiata, triste o addirittura in imbarazzo eccola cambiare colore e diventare rosa.

A che cosa è dovuto lo strano fenomeno? In realtà a una concomitanza di fattori. Tutti i delfini hanno una pelle molto sottile, che risente quindi del passaggio del sangue sottostante: essendo Angel bianca tale passaggio provoca un cambio di colore veramente particolare.

Le emozioni infatti ci fanno battere il cuore, come si suol dire, e cambiano così la quantità di sangue in circolo nel corpo. Mai arrossiti nella vostra vita? Ecco, Angel arrossisce in modo estremamente grazioso.

Molti ambientalisti insistono affinché il delfino possa tornare il libertà ma proprio questo particolare colore rende la cosa difficile. A differenza dei delfini grigi, Angel non potrebbe infatti eludere i predatori, divenendo una facile preda.

Angel del resto è una vera rarità: dal 1962, anno del primo avvistamento di un delfino albino, ne sono stati visti altri 13 ma solo uno è stato catturato e ora attrae la curiosità del mondo intero dal Taiji Whale Museum.