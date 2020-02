Uomini e Donne: Beatrice Valli incinta. Fantini: “Non me lo aspettavo”

Uomini e Donne | Beatrice Valli e Marco Fantini hanno parlato della difficile gravidanza che stanno vivendo

La coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini, tra le pagine del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha parlato della difficile gravidanza che stanno vivendo in questo periodo.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, qualche tempo fa, infatti, annunciò sul suo profilo Instagram di essere in attesa del terzo figlio, una bambina per la precisione.

Ora a distanza di mesi, attraverso il settimanale, Marco Fantini di Uomini e Donne ci ha tenuto a commentare quel momento, specificando che quando la sua compagna gli comunicò di essere in dolce attesa non si aspettava minimamente una notizia del genere da parte sua.

“Quando mi ha annunciato di essere incinta sono rimasto senza parole, non me lo aspettavo davvero” ha esordito il compagno di Beatrice Valli. “Lei aveva avuto dei problemi alle ovaie e non pensavo fosse possibile” ha proseguito. “Ora però siamo felicissimi di diventare di nuovo genitori”.

Uomini e Donne | Beatrice Valli dopo l’annuncio della gravidanza: “Devo riposare”

Oltre a parlare dell’inaspettato annuncio della gravidanza, Beatrice e Marco mostrarono la foto del pancione su Instagram, la coppia nata negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne ha anche parlato del difficile momento che sta vivendo.

Beatrice Valli ha alcuni problemi con la placenta, in quanto risulterebbe piuttosto bassa. Questo comporta una buona dose di riposo da parte sua e questa preoccupazione non le permetterebbe di vivere la gravidanza nel migliore dei modi. Anche se l’ex corteggiatrice del noto dating show di canale 5 ha chiarito che Marco Fantini è sempre restato al suo fianco, senza mai abbandonarla.

“Purtroppo non riesco a vivermi questo momento come vorrei” ha rivelato Beatrice Valli di Uomini e Donne. “Ma Marco è una certezza nella mia vita, non mi ha mai lasciata sola” ha concluso.

La coppia, più unita che mai, a breve dovrebbe anche convolare a nozze e ovviamente non è mancato il commento di Ludovica Valli di fronte al matrimonio della sorella sulla proposta che tanto ha fatto sognare i fan. Marco, infatti, chiese a Beatrice di voler diventare sua moglie nella città dell’amore: Parigi. Al momento però il matrimonio sembra essere stato rimandato.

Marco e Beatrice del Trono Classico, nonostante il momento difficile, sono più innamorati che mai. Una delle coppie nate dal programma di Maria De Filippi che rappresentano l’amore per eccellenza.