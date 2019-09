Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano: la sorella di lei, Ludovica, commenta la proposta da sogno che l’ex tronista ha organizzato a Parigi.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. La proposta di matrimonio che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata. Nel giorno del proprio compleanno, Marco Fantini ha chiesto a Beatrice Valli, sua compagna e mamma della sua bambina Bianca, nella romantica atmosfera di Parigi, di sposarlo. La risposta è stato un gigantesco sù che entrambi hanno annunciato sui social scatenando la reazione dei followers, compresa quella della sorella di lei, Ludovica.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano: la reazione di Ludovica Valli alla proposta di matrimonio da sogno

Come nei film più romantici, Marco Fantini ha chiesto a Beatrice Valli di sposarlo a Parigi. Dopo l’emozione che entrambi hanno provato, hanno condiviso la loro felicità sui social. “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello❤️ Ricevere quel SI vale più di tutto! Ti amo”, ha scritto Marco pubblicando una foto del momento.



“Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà❤

Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione.

Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI.

SÌ, voglio essere tua moglie.

Per sempre.

Ti amo”, ha scritto invece Beatrice non nascondendo l’emozione. Dopo tanti rumors sul matrimonio, dunque, Marco e Beatrice, una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne, si sposano davvero.

Tra i tanti commenti sotto il post di Beatrice ci sono anche quelli delle sorelle Ludovica ed Eleonora. “Parigi, Voi”, ha scritto Ludovica aggiungendo un grande cuore rosso. Eleonora Valli, invece, ha commentato così: “Parigi è Parigi ♥️… ebbene sì serviva Parigi…. auguri a voi”.

