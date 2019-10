Beatrice Valli e Marco Fantini, matrimonio rimandato? “Stiamo valutando”

Matrimonio rimandato per Beatrice Valli e Marco Fantini dopo la proposta da sogno? L’ex corteggiatrice di Uomini e donne racconta tutto.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano ancora? Sì, anche se la data non è stata ancora decisa. Tuttavia, chi sperava di vedere Beatrice in abito bianco il prima possibile, dovrà rassegnarsi ad aspettare. A rivelarlo è stata proprio la Valli che, su Instagram, ha fatto sapere che, a causa dei numerosi impegni di entrambi, le nozze potrebbero essere celebrate tra un anno.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il mondo del gossip, i reality e i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Beatrice Valli e Marco Fantini: “Non abbiamo ancora iniziato le preparazioni per il matrimonio”

Dopo la bellissima proposta di matrimonio ricevuta a Parigi, Beatrice Valli non ha ancora pensato ai preparativi della cerimonia. Tutto, infatti, è ancora in bilico. “Non sappiamo ancora la data perché ci stiamo pensando e in più ci sono tantissime cose lavorative in ballo… quindi dobbiamo capire in che periodo farlo! A me piacerebbe lo stesso giorno, lo stesso mese del prossimo anno. Stiamo riflettendo, stiamo valutando” – ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha poi aggiunto – “Non abbiamo ancora iniziato le preparazioni per il matrimonio, però ne stiamo parlando. Lui non si è nemmeno reso conto di quello che ha fatto… ma è molto contento”.

Potrebbe interessarti anche—>Dopo Giulia De Lellis, anche Ludovica Valli ha scritto un libro

Infine, la Valli ha confessato di aver creduto che Marco potesse avere un’altra donna: “Io veramente pensavo avesse un’altra in questi giorni perché era sempre distratto, sempre sulle nuvole, usciva la mattina e ritornava la sera e non sapeva darmi spiegazioni oppure spariva col telefono in bagno per un’ora. […] Non ha nessuna. Ha dovuto fare un po’ di casino per tirare fuori questo anello. Questa proposta è stata per me speciale”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI