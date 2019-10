Ludovica Valli, come Giulia De Lellis, è pronta a pubblicare il suo primo libro. Arriverà presto in tutte le librerie

Dopo Giulia De Lellis che con il suo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, ha fatto molto successo, anche Ludovica Valli è pronta a pubblicare il suo primo libro. La notizia ha sorpreso molto sopratutto gli utenti social che spesso la criticano per il suo modo di parlare e per i terribili errori grammaticali che fa.

Nonostante ciò, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che Di Troppo Cuore (il titolo della suo primo scritto ), uscirà nelle librerie a fine mese: “Ho scritto un libro, o meglio, sono anni che butto giù pagine e bozze e con @sperlingkupfer siamo riusciti a trovare il filo logico. Tornando a noi, ho scritto un libro, questo libro parla della mia vita. Il resto? Il resto lo lascio scoprire a voi il 22 Ottobre in libreria!”

Ludovica Valli: manca poco all’uscita del libro

Ludovica Valli è pronta a rilasciare il suo primo libro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato l’uscita del suo libro attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Dall’età di 15/16 quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande .. avevo mille risposte ma una, una su tutte però che ripetevo spesso era “io un giorno voglio scrivere un libro” (e qui, a persone che ho incontrato nel mio cammino di vita e che magari oggi non sono più al mio fianco, leggendo questo post, queste parole .. ruberò anche un sorrisino). Perchè si .. eccomi qua, è passato qualche anno, sono cambiate tantissime cose e con loro anche io, e a quella domanda oggi saprei rispondere con fierezza… aggiungendo qualcosa però: “ah, a proposito, non so ancora di preciso cosa voglio fare da grande ma nel frattempo il 22 Ottobre uscirá il mio libro”.

Poi aggiunge: “Lo so, non sono molto brava a parlare, spesso ad esprimermi a voce, ho sempre mille cose per la testa che vorrei dire/dirvi e va a finire che non le metto spesso in fila per il verso giusto, così finisco per ingarbugliarmi .. riconosco però di essere sempre stata più brava a buttar giù inchiostro sulla carta.

Magari vi sembrerà nulla, non giusto, non possibile e nemmeno meritato, magari vi sembrerà “scontato” oggi, come oggi nel mondo dove viviamo fatto per molti di cose facili, superficiali e futili .. o addirittura sembrerà “copiato” questo mio piccolo grande “sogno nel cassetto” .. ma per me è ancora oggi tutto così surreale. “CAVOLO MA DAVVERO CIÒ CHE DESIDERI CON TUTTO IL CUORE CHE HAI SI AVVERA A DISTANZA DI ANNI?”. Fin da piccola mi ripetevo sempre “io prima o poi scriverò un libro sulla mia vita” ed oggi eccomi, ora e qui.



