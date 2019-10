Uomini e Donne, nuova tronista: la scelta di Maria De Filippi delude

Chi è la nuova tronista di Uomini e donne? La scelta della redazione di Maria De Filippi annunciata nella nuova registrazione del trono classico delude.

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? La decisione di Sara Tozzi di lasciare la trasmissione dopo poche settimane, ha lasciato un posto vuoto sul trono classico. Nella registrazione del 2 ottobre, però, la scelta della redazione di Maria De Filippi ha deluso tutti.

Uomini e donne: solo tre tronisti dopo l’abbandono di Sara Tozzi

Il Vicolo delle news, puntuale come sempre, ha diffuso le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne andata in scena oggi, mercoledì 2 ottobre, in quel di Cinecittà. Il pubblico si aspettava l’annuncio della nuova tronista che avrebbe cominciato la sua avventura accanto a Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. I nomi accostati al trono classico dopo l’addio di Sara Tozzi sono stati tanti. In molti si aspettavano di vedere sul trono Klaudia, l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta anche se non escludevano possibilità per Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani nonchè ex tentatrice di Temptation Island Vip 2019 dove ha legato con il compagno di Anna Pettinelli. Come fa sapere il Vicolo delle News, nessuna di queste ragazze è la nuova tronista di Uomini e Donne.

La redazione di Uomini e Donne, infatti, nella registrazione del trono classico del 2 ottobre, non ha annunciato nessuna nuova tronista deludendo il pubblico che sperava di vedere una nuova protagonista femminile. I tronisti, dunque, resteranno tre o la nuova tronista sarà annunciata nelle prossime registrazioni? I fans del dating show di canale 5 puntano sulla seconda possibilità.

