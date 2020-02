Enrico Nigiotti ed Elena D’amario tornano a far sognare i fans dopo dieci anni: lei si commuove presentandolo ad Amici, lui la ricorda a Verissimo.

Sono passati dieci anni da quando Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario facevano sognare i fans di Amici, ma a distanza di tanto tempo, complice una mossa di Maria De Filippi, il cantante e la ballerina non solo si sono rivisti, ma hanno anche fatto sognare i fans più romantici che si sono commossi nel vedere l’emozione di Elena che non ha nascosto le proprie emozioni nel presentare il suo ex fidanzato.

Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario emozionano i fans. Lei si commuove ad Amici: “il primo amore non si scorda mai”

Reduce dal Festival di Sanremo 2020, Enrico Nigiotti è stato ospite della puntata di Amici 19 del 15 febbraio. Maria De Filippi ha approfittato della presenza del cantante per ricordare quella che, ancora oggi, resta una delle più amate dal pubblico. Enrico, infatti, ha partecipato all’edizione che fu vinta da Emma Marrone e che vedeva, tra gli allievi, Elena D’Amario, Stefano De Martino e Pierdavide Carone.

“Il più indisciplinato è stato Enrico, ha spaccato anche un bagno”, ha ricordato Maria. “Penso di essere stato l’unico ad essersi autoeliminato e già questo cambia e ad aver cambiato tre professori”, è stata la risposta di Enrico. La De Filippi, poi, prima di lasciargli il palco per l’esibizione sulle note della canzone “Baciami adesso”, ha fatto chiamare Elena, l’ex fidanzata di Enrico.

“Ti sei eliminato per lei”, commenta la conduttrice ricordando il momento in cui Enrico, per non sfidare l’allora fidanzata, decise di autoeliminarsi. Elena, dopo aver accettato di presentare Enrico, si è lasciata travolgere dall’emozione. “Sta piangendo”, ha commentato ancora la De Filippi. Enrico, con il sorriso, ha guardato intenerito la ballerina. “E’ stato il mio primo fidanzato e il primo amore non si scorda mai”, ha poi commentato la D’Amario.

Enrico Nigiotti a Verissimo: “lasciare Amici per amore? L’avrei fatto anche per il mio migliore amico”

Ospite di Verissimo, Enrico Nigiotti ha rivissuto il momento in cui decide di lasciare la scuola di Amici per amore di Elena. Rivedendo quei momenti, il cantautore ha dichiarato: “in realtà l’avrei fatto anche per il mio migliore amico. Ricordo che eravamo in gara, i cantanti avevano già preso il contratto discografico ed io ero in gara con la mia ragazza Elena D’Amario. I ballerini non avevano ancora ricevuto il contratto di ballo e mi sono sentito di fare così, anche se ci siamo lasciati dopo qualche mese”.

Poi ha aggiunto: “se mi sento di fare una cosa la faccio, in quel caso non sono stato un professionista, ma più un uomo, ma sono fatto così. Persi il contratto discografico e andai a lavorare in campagna da mio nonno”.