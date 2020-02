Pechino Express | Gennaro Lillio e Vera Gemma nuova “coppia per caso”

Pechino Express 2020 vede Gennaro Lillio ripescato dall’eliminazione: insieme a Vera Gemma formerà una coppia nuova di zecca che (si spera) arriverà alla fine del viaggio. Tra i due sono volate parole insospettabili.

Gennaro Lillo e Vera Gemma avevano deciso di partecipare a Pechino Express in compagnia degli amici di sempre, due persone con le quali avevano condiviso moltissimo nel corso degli anni.

I due però si sono trovato all’improvviso “orfani” dei propri compagni e portati dal destino a condividere la seconda parte della propria avventura nel reality.

I due hanno trovato molto rapidamente un nome perfetto per la nuova squadra, che si chiamerà “I Sopravvissuti”, dal momento che entrambi hanno superato il pericolo di essere eliminati dal programma.

Se in genere le persone che si conoscono poco hanno molta difficoltà a legare in maniera profonda, pare che per Gennaro Lillio e Vera Gemma questa difficoltà non sia mai esistita.

I due hanno avuto parole dolcissime l’uno per l’altra e addirittura Vera ha tirato in ballo il ricordo di suo padre Giuliano. Con la virtuale benedizione di Giuliano Gemma e con quella – molto più concreta – di Asia Argento, i due viaggiatori continueranno la loro battaglia attraverso i Paesi dell’estremo oriente: pare che i presupposti per la vittoria ci siano tutti.

Pechino Express: Gennaro Lillio e Vera Gemma verso un rapporto speciale

L’avventura “pechinese” di Gennaro Lillio avrebbe dovuto essere condivisa fino alla fine con l’amico Luciano, anche lui originario di Napoli. Purtroppo i due non sono riusciti a superare lo sbarramento imposto dal programma e avrebbero dovuto essere eliminati per non aver superato una prova con successo.

Le cose però sono andate in maniera leggermente diversa, a causa del drammatico infortunio di Asia Argento, che ha costretto quest’ultima al ritiro forzato. Il ritiro di Asia ha comportato che Vera rimanesse senza una compagna con cui continuare il viaggio.

Costantino Della Gherardesca ha deciso di dare una seconda opportunità a Vera, chiedendole se avrebbe voluto continuare la sua avventura al fianco di uno dei due eliminati.

Vera ha immediatamente scelto di comporre una nuova squadra con Gennaro Lillio, affermando di sentire con il giovane napoletano una connessione speciale. “Mio padre Giuliano ha avuto due figlie femmine ma avrebbe sempre voluto un maschio. Tu per me sei il fratello che non ho mai avuto” ha dichiarato Vera al momento di pronunciare il nome di Gennaro.

La scelta della Gemma avrebbe potuto far storcere il naso ad Asia Argento, che al contrario ha compreso benissimo sia le esigenze del programma sia il desiderio di Vera di arrivare fino in fondo al suo percorso.

Asia si è detta perfettamente felice della scelta della sua amica e ha spiegato che la condivide in pieno. Addirittura, Asia ha notato che Vera e Gennaro si assomigliano non solo sul piano caratteriale ma anche su quello fisico e si è detta sicura che tra i due si svilupperà una grande energia.

Dal canto suo, Gennaro Lillio si è mostrato estremamente grato a Vera per l’opportunità: è apparso immediatamente chiaro che il giovane napoletano fosse rimasto molto deluso dall’eliminazione e che non ha nessun rimpianto a rimandare a casa da solo il “povero” Luciano. “Le opportunità non vanno sprecate” ha commentato Gennaro: come dargli torto?

Questa per Lillio è la seconda esperienza televisiva in un reality dopo la chiacchieratissima partecipazione al Grande Fratello NIP durante il quale cominciò una relazione con Francesca De André.

Quest’ultima, che ha sempre avuto sentimenti molto contrastanti nei confronti di Gennaro, ultimamente ha spiegato di averlo lasciato per la sua eccessiva superficialità. Probabilmente Vera Gemma la pensa in maniera del tutto differente dall’altra figlia d’arte che in passato è stata legata a Gennaro.

