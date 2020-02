Pomeriggio 5 | La sorella di Francesca De André ha fatto un appello da Barbara d’Urso per riconciliarsi con sua sorella

Fabrizia De André è stata una degli ospiti di oggi del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. Fabrizia, durante la sua ospitata, ha lanciato un vero e proprio appello a Barbara d’Urso. Che cosa le ha chiesto?

Come ormai noto, lei e sua sorella Francesca De André non si parlano da un po’ di mesi perché quest’ultima è convinta che Fabrizia le abbia teso una trappola, facendole credere che il suo ragazzo l’abbia tradita, soltanto per ottenere una maggiore visibilità.

Fabrizia De André ha fatto un appello a Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, chiedendole di mettere pace con sua sorella Francesca.

Francesca De André | La sorella a Pomeriggio 5: “Barbara d’Urso, sono disposta a tutto”

La sorella di Francesca De André, che a differenza di sua sorella non ha fatto pace con papà Cristiano, ha chiesto a Barbara d’Urso di farle riabbracciare sua sorella e per farlo sarebbe disposta a fare di tutto.

“Ti prego Barbara” ha esordito Francesca De André a Pomeriggio Cinque. “Sono disposta a fare la macchina della verità, il confronto nell’ascensore. Basta che dopo riesco ad abbracciarla” ha concluso.

Barbara d’Urso, che ieri ha litigato con il fidanzato di Antonella Elia, ha promesso alla sua ospite che farà di tutto per far avverare la sua richiesta a Pomeriggio 5 . Ci riuscirà?

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ma anche grazie agli altri suoi programmi, è sempre riuscita a portare pace tra le famiglie più problematiche. Riuscirà anche questa volta la bella conduttrice partenopea a far chiarire Fabrizia e Francesca De André, visto che quest’ultima non vede da tempo nemmeno il nipotino?