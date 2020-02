Barbara d’Urso ha asfaltato Pietro Delle Piane che si è permesso di condividere pubblicamente alcuni dettagli privati della sua vita a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso ha perso la calma durante la diretta di questa sera, facendo qualcosa che non ha mai fatto in anni di onorata carriera. Cosa è successo?

Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, ha avuto un nuovo scontro con la conduttrice, non lasciandola replicare a ciò che diceva sul suo conto, ma non solo. L’attore e doppiatore ci è andato giù pesante, rivelando dettagli privati sulla conduttrice, facendola andare su tutte le furie.

“Barbara, tu dici che Live Non è la d’Urso, giusto?” ha esordito il fidanzato della concorrente del GF Vip. “Ma io a casa tua a via Cortina ci sono stato davvero, quando tua sorella Daniela mi invitava e organizzava le feste quando tu non c’eri” ha concluso, provocando Barbara.

La conduttrice ha provato più volte a replicare, infastidita che venisse tirata in ballo la sua famiglia, ma il suo ospite non faceva altro che urlare sopra; così che è stata costretta a dovergli chiudere il microfono.

“La prossima volta che sei ospite da qualcuno ti consiglio in primis di essere educato e poi di non tirare in ballo cose riguardanti la mia vita privata” ha replicato la d’Urso. “Chiudetemi il collegamento, salutami a soreta!”

Barbara d’Urso ha litigato con Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso anche questa settimana e qualcosa suggerisce che di certo non lo inviterà più nei suoi programmi.

Leggi anche:

GF Vip | Antonella Elia incontra il fidanzato: Signorini perde la calma

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Pietro Dalle Piane ha incastrato Fiore Argento? La verità da Barbara d’Urso

Dopo aver concluso il collegamento con Pietro Delle Piane, che in settimana aveva attaccato la conduttrice su Instagram, Barbara d’Urso ha ospitato in studio Fiore Argento, presunta ex dell’attore e figlia del grande Dario Argento.

L’ospite di Live Non è la d’Urso ha fatto chiarezza sul suo incontro con Pietro, quello che è stato immortalato dai giornali, notando che alcuni dei suoi atteggiamenti durante quell’incontro erano piuttosto strani. Pietro si avvicinava molto a lei, cercava una sorta di contatto. Le appariva piuttosto bizzarro, visto che non hanno mai avuto un rapporto di questo tipo facendo nascere il dubbio agli opinionisti di Barbara d’Urso che il fidanzato di Antonella Elia abbia organizzato il tutto in quanto non starebbe trascorrendo un bel momento anche dal punto di vista lavorativo.

Lei, infatti, gli aveva consigliato alcuni casting da fare ma non lo aveva di certo raccomandato a suo padre Dario Argento.

Fiore Argento a Live Non è la d’Urso ha rivelato di non voler più parlare con Pietro Delle Piane, che già settimana scorsa aveva messo in dubbio il risultato della macchina della verità, sentendosi usata da lui soltanto per ottenere una maggiore visibilità.

Leggi anche:

Nina Moric alla macchina della verità: il verdetto a Live Non è la d’Urso

La figlia d’arte ha fatto notare a Barbara d’Urso a Live che lei si è incontrata con il fidanzato di Antonella Elia sotto casa e le sembra piuttosto strano che da quelle parti ci siano i paparazzi, visto che è una zona abitata da magistrati e piena zeppa di sicurezza. L’uomo ha mentito come si è sospettato in studio?