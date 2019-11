Fabrizia e Cristiano De André pace fatta | Ora manca Francesca

Fabrizia De André e Cristiano De André hanno finalmente fatto pace. Ora manca solo la riconciliazione con Francesca

Dopo momenti di tensione, denuncie e diffide, finalmente tra Fabrizia e Cristiano De André è tornata la pace. Padre e figlia si erano ritrovati e riavvicinati alcuni mesi fa, durante l’estate, e adesso, stando alle foto che pubblicano sui social, sembra proprio che il peggio tra i due sia passato.

Anni di critiche e dissapori sono ormai acqua sotto i ponti infatti Fabrizia sembra aver superato i dissidi col padre, come dimostra la foto che lei stessa ha pubblicato. Infatti sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, è comparsa una sua foto insieme al madre. Lo scatto è stato accompagnato anche da una frase: “Chi si appartiene, si ritrova❤️🦋 #fabriziadeandre #familytime #papi #happiness #daddy #love #lunchtime🍴 #buenastardes #besitos💋”

La stessa identica foto, fatta alla Langosteria Cafè Milano, è stata condivisa anche da suo padre sul suo profilo Facebook: “Milano, con Fabrizia in Langosteria”.

Sorrisi felici, serenità e affetto: questo è ciò che mostra la foto pubblicata. Ovviamene la reazione degli utenti di Instagram è stata immediata ed la maggior parte di loro ha chiamato in causa l’ex gieffina, Francesca De André

Fabrizia e Cristiano De André: in attesa della pace con Francesca

Adesso all’appello manca solo l’altra figlia del cantautore italiano, Francesca De André. Quest’ultima infatti dopo la fine del Grande Fratello, oltre che dal padre, si è allontanata anche dalla sorella Fabrizia. Questo perché a luglio il padre aveva accolto in Sardegna le altre figlie, scrivendo sui social: “Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi”

Anche Fabrizia, in un’intervista, si è detta pronta a riappacificarsi con lei: “Per lei la mia porta è sempre aperta. Non sono riuscita ad andare in ospedale a trovarla perché ho un bimbo piccolo e non mi posso muovere. Ma mi sono informata sul suo stato di salute e so che ora sta meglio. Ho provato a chiamarla però non mi risponde. Se non vuole riavvicinarsi alla famiglia, non possiamo fare di più. Io, mio padre e nostra sorella Alice siamo disposti ad aiutare Francesca in tutto e per tutto. Ma se la sua porta resta chiusa come facciamo.”

