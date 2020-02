Pomeriggio 5 | Elena Morali, Gianluca Fubelli (il comico Scintilla) e Daniele Di Lorenzo sono finiti in questura a causa di una lite fin troppo accesa tra le strade di Milano

L’opinionista di Pomeriggio 5, Elena Morali, come riportato dal portale Fanpage, è finita in questura a causa di una lite per le strade di Milano, ma procediamo con calma. Cosa è successo?

Secondo quanto riportato dal sito, la showgirl era in compagnia di Daniele Di Lorenzo, produttore cinematografico con cui ha avuto una storia mentre era già impegnata con il comico Gianluca Fubelli, Scintilla. I due avrebbero iniziato a discutere utilizzando toni molto accesi, tant’è che i presenti hanno deciso di chiedere l’intervento della polizia, facendo arrabbiare ancora di più i protagonisti della lite.

Dopo una decina di minuti dall’arrivo della polizia, sarebbe giunto sulla scena anche Scintilla, intervenendo in soccorso della sua ex.

Il trio avrebbe utilizzato toni piuttosto sgradevoli con le forze dell’ordine. Per questo motivo gli agenti avrebbero deciso di proseguire la discussione in questura.

Elena Morali, Scintilla e Daniele Di Lorenzo sono finiti in questura. Barbara d’Urso spiegherà maggiori dettagli a Pomeriggio 5?

Pomeriggio 5 | Elena Morali e Daniele Di Lorenzo litigano: interviene la polizia

Soltanto qualche settimana fa, Elena Morali a Pomeriggio Cinque, che era stata rimproverata in diretta da Barbara d’Urso, aveva scelto di lasciarsi alle spalle l’amore e di ricominciare dalla storia più importante della sua vita: quella con se stessa.

Purtroppo sembrerebbe che la showgirl abbia però avuto bisogno di un nuovo confronto con il produttore di Daniele Di Lorenzo, che l’aveva smascherata a Pomeriggio 5 raccontato che intratteneva tre relazioni in contemporanea, visto che i due si sono ritrovati a discutere per le strade di Milano.

Il comico Scintilla, storico ex di Elena Morali, evidentemente è rimasto ancora profondamente legato alla showgirl per intervenire in men che non si dica durante l’intervento della polizia. Tra i due c’è ancora un forte sentimento a legarli?

Al momento non si è a conoscenza di maggiori dettagli riguardanti questa sorprendente vicenda, ma sicuramente Barbara d’Urso inviterà Elena Morali a Pomeriggio 5 per fare chiarezza sulla questione.