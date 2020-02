Ebbene sì, Romina Power si mostra sui social in una versione di sé del tutto nuova. La foto la riflette in abiti molto particolari in compagnia del regista Guillermo Del Toro. Fatto sta che Romina Power si riconosce a stento, qui la foto apparsa sui social.

Potrete notare dalla fotografia in fondo all’articolo una donna molto diversa dal suo solito modo di agghindarsi. Infatti uno dei social ormai più acclamati, Instagram, la ritrae in un post che sorprende per davvero, una foto che la vede partecipe ad un evento in ottima compagnia.

Il fascino della cantante americana

La signora Power ha ben 68 anni e pare che ne abbia molti di meno! Oltre ad essere bellissima i suoi sostenitori la considerano il prototipo della bellezza. È una donna che possiede una raffinatezza davvero unica, si muove sempre con garbo e grazia, è delicata nei lineamenti ma non è tutto, ha dimostrato negli anni un grandissimo talento.

La bella cantante americana ha molto spesso confermato l’amore che nutre ancora per Albano e questo ha dato il via a svariati lanci al bersaglio da parte di Loredana Lecciso. Questa, pare stia tentando da un po’ di ricucire il rapporto con Albano, non ci è dato sapere cosa relamente bolle in pentola tra i due attualmente.

Romina Power irriconoscibile sui social | La foto Instagram

Anche se Romina power ha cambiato moltissime volte il suo look quest’ultimo vi stupirà. Ha pubblicato infatti tramite post Instagram una serie scatti in compagnia di Guillermo Del Toro a seguito del nuovo film di quest’ultimo dal titolo Nightmare Alley.

La Power si trova esattamente a Toronto sul set del film che stanno girando e sembra un’affascinante diva di film datati, appare così, sicura di sé in tutto il suo splendore. Nella didascalia del post si legge quanto segue

On the set of “Nightmare Alley “ drinking in the job . Sul set di “Nightmare Alley” sorseggiando un Martini analcolico

Si possono leggere sotto un’infinità dei commenti dei fan tra cui

Ma la bellezza – Wow

Il film che la vedrà partecipe è un tripudio di protagonisti stellari. La storia da cui è tratto il film appartiene ad un romanzo scritto nel 1946 da William Lindsay Gresham, narra di un giostraio e una psichiatra piuttosto sfrontata. Il ruolo che avrà Romina non è ancora definito.

Senza dubbio sarà un onore lavorare al fianco di un regista da premio Nobel, per di più il romanzo dal quale è tratto il film, nel 1947, venne già utilizzato dalla Fox e il fiore all’occhiello era proprio Tyrone Power, padre della Power.