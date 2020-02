Romina Power: tutto quello che c’è da sapere sulla famosa cantante nonché ex mogie di Albano Carrisi.

Romina Power è una cantante, attrice e personaggio femminile molto amato in Italia e conosciuta da tutti anche per essere stata la moglie di Albano Carrisi con il quale ha cantato e canta tuttora canzoni care al pubblico italiano.

Nome: Romina Francesca Power

Età: 68 anni

Altezza: 173 cm

Luogo di nascita: Los Angeles

Data di nascita: 2 Ottobre 1951

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Cantante e attrice

Account social: Instagram @rominaspower

Romina Power tra vita privata e carriera

Romina Francesca Power è nata a Los Angeles il 2 Ottobre del 1951. Figlia di Tyrone Power e Linda Christian, attori famosi, Romina è cresciuta per i primi anni in America salvo trasferirsi in Messico con la madre subito dopo la morte del padre.

All’età di nove anni è arrivata in Italia insieme alla madre, al patrigno e alla sorella, spostandosi ancora in Inghilterra dove ha continuato gli studi.

Il suo nome Romina, fu scelto dal padre in onore di Roma, città da lui particolarmente amata.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Romina Power è nota al pubblico anche per la sua storia d’amore con Albano Carrisi con il quale è stata legata per diverso tempo, dando anche vita ad un duo artistico di incredibile successo.

Romina: La vita privata e la storia d’amore con Albano

Il nome di Romina è da sempre indissolubilmente legato a quello di Albano Carrisi.

I due si sono conosciuti nel 1967, dando vita sia ad un rapporto artistico che sentimentale.

Dopo il matrimonio, avvenuto il 26 Luglio 1970, Romina ha avuto 4 figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

La storia d’amore con Albano ed il legame con i figli sono stati per diverso tempo protagonisti deli giornali che li mostravano come una famiglia felice, sempre unita dall’amore per la vita e, ovviamente per la musica.

L’idillio però è giunto a termine nel 1999 dopo ben 29 anni di matrimonio.

Una delle cause della rottura tra i due è stata la tragica scomparsa della figlia Ylenia che Romina e Albano hanno affrontato (e affrontano tuttora) in modo diverso.

Ciò nonostante, recentemente i due si sono riavvicinati, tornando a cantare insieme.

Un’unione non solo professionale, almeno secondo Romina che, tempo fa, aveva dichiarato in un’intervista a Verissimo che lei e Albano si amano ancora. Parole che ai tempi risuonarono parecchio visto che Albano era sentimentalmente impegnato con Loredana Lecciso dalla quale si è poi separato.

Ad oggi Romina vive in America, pur tornando spesso in Italia. Amante degli animali vive con molti di loro (circa 13) nella sua casa. Di lei si sa inoltre che è buddista e che è vegetariana.

Romina e la scomparsa di Ylenia

Quando si parla di Romina Power è impossibile non ricordare la scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia che il 31 Dicembre del 1993 è scomparsa senza più lasciare tracce mentre si trovava a New Orleans. Da allora la vita di Romina è stata stravolta e le ci è voluto parecchio tempo prima di poter tornare a condurre una vita normale.

Subito dopo la scomparsa di Ylenia aveva infatti preso parte attivamente alle ricerche, tentando ogni strada possibile e allontanandosi così sempre più da Albano che invece ha preferito accettare, seppur con sofferenza, che la figlia fosse morta.

Ad oggi, non si sa ancora con certezza quale sia stata la sorte di Ylenia e Romina continua a dichiarare di essere sicura che la figlia sia viva e che si stia nascondendo da qualche parte.

Romina Power e la mancanza del padre

Romina Power ha perso il padre quando era ancora molto piccola. La cantante ha dichiarato più volte di non ricordare i primi sette anni di vita e questo vuoto l’ha portata a sentire la mancanza paterna in modo ancor più acceso.

Per colmarla, Romina si è data ad una ricerca sulla sua figura di uomo e di attore. Ricerca che dopo 25 anni porta al libro “Cercando mio padre” uscito nel 1999 e ricco di interviste dei colleghi di Tyrone Power.

Romina Power: La carriera

La carriera di Romina Power ha inizio al cinema dove all’età di 13 anni inizia a lavorare come attrice prendendo parte a circa 14 film, tra i quali alcuni anche di genere erotico.

Nel 1966 inizia a cantare, debuttando con un 45 giri dal titolo “Quando gli angeli cambiano le piume”. Nel 1969 si fa conoscere con Acqua di mare, una delle sue canzoni più famose (scritta da Albano) e con la quale vince la sezione Disco Verde del Festival Bar.

Sempre nello stesso anno incide il suo primo album, proseguendo così la sua carriera come cantante, fatta di alti e bassi ma che l’ha portata a cantare brani di incredibile successo tra i quali ricordiamo “Il ballo del Qua Qua” diventato una vera hit amata da grandi e piccini.

Romina Power, però, è divenuta un’icona della musica con il duo formato da lei e Albano Carrisi. Insieme, infatti, i due hanno dato vita a canzoni così famose da essere conosciute praticamente da tutti e da riscuotere tuttora successo.

Leggi anche -> Romina Power, la toccante foto di Ylenia: “sorriso di un angelo”

Nonostante la separazione che li ha portati a scindersi anche come duo, lei e Albano sono tornati a cantare insieme nel 2013 iniziando con alcune partecipazioni sino ad arrivare a dei veri e propri tour che hanno riscosso grande successo tra i fan di sempre.

Nel 2020 Romina Power partecipa insieme ad Albano al Festival di Sanremo dove entrambi saranno ospiti.