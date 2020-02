Sanremo 2020 | Morgan squalificato? | Ecco cosa ha fatto in diretta

Sanremo 2020: Morgan, in gara con Bugo con la canzone Sincero, è a rischio squalifica? Ecco cosa ha fatto in diretta il cantante.

Scoppia un nuovo caso a Sanremo 2020 a poche ore dalla prima serata della settantesima edizione del Festival. Stavolta, a scatenare le polemiche è Morgan che, in diretta, durante un collegamento con Vieni da me, si lascia sfuggire alcuni versi della canzone con cui partecipa alla gara.

Sanremo 2020: Morgan canticchia alcuni versi della canzone in diretta, a rischio squalifica?

Morgan partecipa al Festival di Sanremo 2020 con Bugo. I due artisti presentano il brano “Sincero” di cui alcuni versi sono stati canticchiati da Marco Castoldi prima della prima esibizione sul palco del Teatro Ariston. Tutto è accaduto durante la puntata di Vieni da me del 3 febbraio.

Caterina Balivo, durante la trasmissione che conduce su Raiuno, si è collegata con Francesco Facchinetti, inviato a Sanremo, raccogliendo le impressioni di Morgan che, nel parlare della collaborazione con Bugo, ha canticchiato alcuni versi della canzone sanremese.

«Io ero fan di Bugo, anche se siamo quasi coetanei. Andavo ai suoi concerti e lui veniva ai miei, poi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme che non abbiamo mai pubblicato» – ha spiegato Morgan parlando della collaborazione con il collega. «Facciamo tutto con naturalezza, perché ci stimiamo. E poi devo ringraziarlo perché mi è stato vicino nelle mie vicissitudini dell’ultimo anno», ha poi aggiunto.

Parlando di gratitudine, poi, ha canticchiato alcuni versi della canzone di Sanremo. «Anche il testo lo dice: “anche la gratitudine e le circostanze”», ha detto. Caterina Balivo l’ha immediatamente fermato invitandolo a non cantare la canzone. «Non era cantata, era un altro pezzo». E Francesco Facchinetti ha ribadito: «No, no. È un altro pezzo, diciamo recitato». In realtà, nel brano di Sincero, tra i versi ci sono proprio “E la gratitudine, le circostanze”.

Basterà questo per far scoppiare l’ennesimo caso di questo Sanremo 2020?